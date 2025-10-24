В Белом доме полностью снесли восточное крыло для позолоченного бального зала Трампа 5 24.10.2025, 13:05

2,438

Фоторепортаж.

Новые фото, обнародованные 23 октября в США, продемонстрировали, что администрация Дональда Трампа полностью снесла восточное крыло здания Белого дома, чтобы построить новый бальный зал по замыслу президента США, который будет стоить 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на спутниковые снимки и другие фотосвидетельства строительных и реконструкционных работ, которые продолжаются в Белом доме.

Издание опубликовало кадры Planet Labs от 26 сентября 2025 года и от 23 октября 2025 года, на которых можно увидеть масштаб разрушений. Эти фотографии свидетельствуют, что восточное крыло здания «превратилось в руины».

Белый дом является историческим зданием и резиденцией президентов США в Вашингтоне с начала XIX века. Строительство этого особняка в неоклассическом стиле началось в 1792 году, а завершилось в ноябре 1800-го. Тогда же его первым хозяином стал второй президент США Джон Адамс. Первое употребление термина Белый дом датируется 1811 годом. Официальным название стало лишь в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта.

С 1909 года рабочее место президента находится в Овальном кабинете в левом крыле здания Белого дома. В ныне разрушенном восточном крылеранее традиционно размещали офис первой леди и ее персонала, включая секретаря Белого дома по социальным вопросам, сотрудников отдела корреспонденции и т.д.

Сейчас, как пишет ABC News, «шокирующие» кадры, на которых видно почти полностью снесенное восточное крыло Белого дома, спровоцировали в США «волну негативной реакции и вопросов — в частности о том, можно ли было остановить снос и кто финансирует проект».

Ранее в июле 2025 года Трамп заявлял, что проект задуманного им нового бального зала в Белом доме не будет нарушать историческую структуру здания. Однако когда на этой неделе строительные бригады начали демонтажные работы, в администрации президента США заявил, что «все восточное крыло будет модернизировано» ради строительства огромного бального зала площадью 8 360 кв. м, который будет вмещать около 650 человек.

Мэри Брюс, корреспондент ABC News в Белом доме, спросила его спикера Кэролайн Левитт, почему общественности заранее не сообщили о таких радикальных изменениях и решение снести восточное крыло.

«С любым строительным проектом происходят изменения. И мы сообщали [о них] вам всем, мы держали вас в курсе этого проекта. Мы показывали вам визуализации», — заявила Левитт. По ее словам, планы реконструкции Белого дома «изменились, когда президент выслушал советы архитекторов и строительных компаний, которые сказали, что для того, чтобы это Восточное крыло было современным и красивым в течение многих лет, чтобы оно было действительно прочным и стабильным сооружением, этот первый этап, на котором мы сейчас находимся [снос восточного крыла здания], был необходимым», — добавила спикер Белого дома.

По информации источников ABC News, знакомых с проектом, Белый дом требует, чтобы по меньшей мере часть строителей, участвующих в сносе восточного крыла, подписали соглашения о неразглашении — то есть им будет запрещено обсуждать детали своей работы. В то же время неназванный чиновник Белого дома заявил ABC News, что такое требование является «стандартной» практикой для работ в здании, учитывая потребности операционной безопасности Белого дома.

Что касается стоимости проекта нового бального зала и масштабных строительных работ в Белом доме, то, по словам Левитт, «все это будет частно профинансировано и оплачено самим президентом и многими щедрыми патриотами».

Сам Дональд Трамп 23 октября заявил, что на строительство желанного им бального зала было собрано 350 млн долларов, тогда как смета составляет около 300 млн долларов. Трамп неоднократно заявлял, что «это будет самый красивый бальный зал в мире».

Как пишет CNN, визуализации, обнародованные Белым домом, свидетельствуют, что помпезный бальный зал, который построят в обновленном восточном рыле, «будет напоминать позолоченные помещения его частных клубов». Там планируется обустроить «огромное пространство с золотыми и хрустальными люстрами, позолоченными коринфскими колоннами, кессонным потолком с золотыми инкрустациями, золотыми торшерами и шахматным мраморным полом». Три стены с арочными окнами будут выходить на южную часть территории Белого дома. Запланированная вместимость зала в 650 человек более чем в три раза больше превышает вместимость Восточной комнаты — крупнейшего пространства для проведения мероприятий в Белом доме, напоминает CNN. «Этот проект соответствует 15-летней амбиции президента по строительству на территории Белого дома пространства для проведения мероприятий, который расширит развлекательные возможности здания», — добавляет телеканал.

На недавнем ужине с состоятельными донорами проекта Трамп обещал, что новое пространство будет«соответствовать» неоклассической архитектуре Белого дома, а новая часть будет подходить к старой «по цвету и форме окон».

«Что-то новое — это строительство суперсовременного здания рядом со старым. И я думаю, что это хорошо, но у меня нет смелости сделать это с Белым домом», — заявил Трамп.

CNN напоминает, что новый бальный зал — это лишь часть усилий Трампа по переоборудованию зданий и территории Белого дома на его вкус. Ранее он украсил золотом Овальный кабинет и установил огромные флагштоки вблизи здания.

