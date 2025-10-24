закрыть
Зеленский намекнул на тайные решения «коалиции желающих»

1
  • 24.10.2025, 22:25
Зеленский намекнул на тайные решения «коалиции желающих»

Они могут сильно помочь» официальному Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров стран «коалиции желающих» в Лондоне заявил, что были согласованы решения, которые «могут сильно помочь» официальному Киеву.

Об этом глава украинского государства заявил 23 октября в своем вечернем обращении.

«Сейчас уже состоялась встреча с лидерами в Лондоне, и это третье хорошее событие для Украины за несколько дней. Будет больше санкций против России, и в том направлении, в котором есть решение США. Это очень правильный шаг президента Трампа — санкции против двух российских нефтяных компаний», — заявил президент Украины.

По его словам, абсолютно все участники «коалиции желающих» согласить в том, что на российскую нефть «нужно давить».

«Именно так нужно давить и в дальнейшем — на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора. Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам сильно помочь. Пока что публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее. (…) Именно санкции — одно из самых болезненных для Путина. Лично для него», — подытожил президент Украины.

