Кто в Беларуси может претендовать на досрочную пенсию 1 25.10.2025, 21:34

Главную роль в этом определяют профессия и особые условия труда.

В Беларуси отдельные категории работников имеют право на досрочный выход на пенсию. Главную роль в этом, как рассказали в минском профсоюзе, определяют профессия и особые условия труда, пишет tochka.by.

Перечень таких специальностей достаточно широкий и включает две основные категории. Первая – работники из двух особых списков. Вторая – специалисты с высокой нагрузкой.

В первую очередь речь идет о профессиях из специальных списков №1 и №2. К первому относятся самые вредные работы: горные инженеры (маркшейдеры), литейщики, кузнецы ручной ковки, дезинфекторы и др.

Мужчины, которые отрабатывают в таких условиях не менее 10 лет, и женщины со стажем 7,5 лет получают право выйти на пенсию на 10 лет раньше.

Отдельно рассматриваются профессии без вредных факторов, но с высокой профессиональной нагрузкой. Например, учителя могут выйти на пенсию досрочно при стаже 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин.

К другим льготным категориям относятся медики, артисты, многодетные матери, инвалиды с детства и ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Для каждой категории установлены свои условия досрочного выхода на пенсию.

Так, например, женщина, воспитавшая пятерых детей, вправе выйти на пенсию на пять лет раньше, чем мама двоих детей (то есть в 53 года вместо 58).

Второй список включает эмалировщиков, стеклодувов, машинистов холодильных установок, прессовщиков кожи. Для них пенсионный возраст снижается на 5 лет при условии выработки специального стажа: 12,5 лет для мужчин и 10 лет для женщин.

