26.10.2025, 12:00

Спикера Госдумы РФ следует загримировать под Паниковского.

Нижний спикер Володин бушевал сегодня насчет возможного изъятия странами ЕС «российских активов». Чего он только ни наговорил. Это и нарушение международных законов («уж ты бы лучше бы молчала бы»), и «открытый грабеж». Еще он сказал, что «европейским государствам, замешанным в воровстве», придется вернуть активы России с начисленными процентами.

Закончил Володин так:

«Но кроме всего прочего, считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы ... в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации».

Как? Неужели на четвертом году «спецоперации» у европейских лидеров все еще не конфискованы их счета в Сбербанке, виллы на Рублевке и пентхаусы на курортах Крыма? Непорядок. Ловят все какую-то свою «патриотическую» мелочь за взятки, а большая задача так и не решена.

И, между прочим, Володин. До 24 февраля никто российские активы не трогал, лежали они себе спокойно. А как только вы устроили свое 24 февраля, активы попали под заморозку. Это с вас, Володин, надо спрашивать и с вашего шефа – так лихо повели дело, что страна лишилась огромных денег.

Ах, да, вы еще про проценты … Как бы их добыть? Слушайте, Володин, давайте загримируем вас под Паниковского, попросим Нарышкина забросить по своим каналам (хоть бы «по трубе») в Брюссель. Как увидите кого-нибудь из европейских лидеров, шасть к нему со словами: «Дай России миллион! Дай России миллион!». «Раша Тудей» вас покажет: вот, мол, как бельгийцы любят Россию. Наверняка, скажут, этот нищий – человек традиционных ценностей, страдающий от засилья.

