Белорус Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ
- 27.10.2025, 9:05
Всего у него 2 бомбардирских балла (1+1).
В чемпионате НХЛ «Калгари Флэймз» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:1, а белорусский форвард Егор Шарангович забросил третью шайбу своей команды.
Егор Шарангович сыграл на правом фланге третьего звена «Калгари» с Коннором Зари и Джоэлом Фараби. На 32-й минуте Егор бросил в касание и поразил ворота Игоря Шестеркина, это был третий гол хозяев - 3:1.
Этот гол стал для Шаранговича первым в сезоне за восемь матчей. Всего у него 2 бомбардирских балла (1+1).