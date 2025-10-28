Ямайка готовится к самому мощному шторму в мире 1 28.10.2025, 11:55

Скорость ветра — 282 км/ч.

Уже три человека погибли на Ямайке, которая готовится к самому мощному шторму этого года — а возможно, и к сильнейшему в истории острова. Американские метеорологи предупреждают о «катастрофических и смертельно опасных» условиях, сообщает BBC.

Ураган «Мелисса» — шторм пятой, максимальной категории — развивает скорость ветра до 175 миль в час (282 км/ч). Он усилится и, как ожидается, обрушится на Карибский остров во вторник утром. Уже сообщается о четырех погибших в Гаити и Доминиканской Республике, помимо жертв на Ямайке.

Эксперты предупреждают, что из-за медленного продвижения ураган может вызвать продолжительные ливни, что увеличивает риск разрушительных наводнений и оползней.

По данным Национального центра ураганов США (NHC), «Мелисса» — самый мощный шторм в мире в 2025 году и, при сохранении нынешней силы, станет сильнейшим ураганом, когда-либо достигавшим Ямайки с начала метеонаблюдений в 1851 году.

Министерство здравоохранения Ямайки сообщило о трех «смертях, связанных со штормом» в понедельник вечером.

