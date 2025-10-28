Украинские «Призраки» поразили технику оккупантов на Донбассе 28.10.2025, 12:25

Есть 200-е.

Разведывательное подразделение Главного управления разведки Украины продолжает охоту на российские системы противовоздушной обороны. На этот раз бойцы спецподразделения «Призраки» поразили ключевые элементы ПВО врага в оккупированной части Донбасса.

Как сообщили в ГУР МО Украины, за последние две недели бойцы элитного подразделения «Примари» провели серию точечных атак против российских сил, системно уничтожая средства воздушного наблюдения и противовоздушные комплексы противника.

В результате новых ударов разведчики ликвидировали две радиолокационные станции «48Я6‑К1 Подлёт» и пусковую установку «9А82», входящую в состав зенитно-ракетного комплекса «С‑300В». Эти элементы вооружения РФ играли ключевую роль на оккупированной территории Донбасса.

Кроме техники, украинские разведчики нанесли потери и живой силе противника: вместе с уничтоженной установкой был ликвидирован экипаж российских военных, передвигавшихся на грузовике «КамАЗ».

