Украинские «Призраки» поразили технику оккупантов на Донбассе
- 28.10.2025, 12:25
Есть 200-е.
Разведывательное подразделение Главного управления разведки Украины продолжает охоту на российские системы противовоздушной обороны. На этот раз бойцы спецподразделения «Призраки» поразили ключевые элементы ПВО врага в оккупированной части Донбасса.
Как сообщили в ГУР МО Украины, за последние две недели бойцы элитного подразделения «Примари» провели серию точечных атак против российских сил, системно уничтожая средства воздушного наблюдения и противовоздушные комплексы противника.
В результате новых ударов разведчики ликвидировали две радиолокационные станции «48Я6‑К1 Подлёт» и пусковую установку «9А82», входящую в состав зенитно-ракетного комплекса «С‑300В». Эти элементы вооружения РФ играли ключевую роль на оккупированной территории Донбасса.
Кроме техники, украинские разведчики нанесли потери и живой силе противника: вместе с уничтоженной установкой был ликвидирован экипаж российских военных, передвигавшихся на грузовике «КамАЗ».