28 октября 2025, вторник, 22:50
  • 28.10.2025, 22:07
Зеленский собрал правительство
Владимир Зеленский

Определены главные задачи на следующие 100 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства, во время которого обсудили результаты работы правительства за первые сто дней и определили приоритеты на следующий период.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Оборона, восстановление энергетики, поддержка людей, давление на Россию - у каждого из чиновников должны быть четкие результаты по этим направлениям. Отчитываться будут регулярно», - отметил президент.

Зеленский поручил правительству безотлагательно обеспечить полное финансирование для импорта газа. По его словам, сейчас обеспечено 70% от необходимого объема, но уже есть понимание, как аккумулировать остальную сумму.

Он отметил, что министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить реализацию договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией о поставках оборудования для генерации электроэнергии.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба доложил о состоянии работ в регионах.

«Важно, что Украина даже в чрезвычайно сложных условиях реализует такие инфраструктурные проекты, как восстановление водоснабжения для Николаева, городов Днепровщины», - заявил Зеленский.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила о реализации правительственных программ поддержки прифронтовых регионов - как в части жизни громад, так и в работе бизнеса и оборонных мероприятий. По мнению Зеленского, темп реализации этих программ является "достаточно высоким".

Президент поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге активизировать работу над синхронизацией санкций против России. Речь идет о согласовании действий между партнерами, чтобы во всех ключевых юрисдикциях мира действовали одинаково болезненные для агрессора ограничения.

«19-й пакет санкций ЕС должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы, даже за пределами ЕС», - подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Денис Шмыгаль получил задание до конца года выполнить план по производству и поставке дронов - FPV, перехватчиков и ударных беспилотников. Кроме того, уже в следующем месяце должна заработать программа контролируемого экспорта украинского оружия.

«На конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства», - заявил президент.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о ситуации в сфере фармацевтики. Зеленский отметил необходимость снижения цен и повышения доступности лекарств для украинцев.

«Министр здравоохранения должен обеспечить конкретные результаты для того, чтобы люди почувствовали, что лекарства действительно становятся более доступными» , - сказал президент.

Глава государства отдельно остановился на работе вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры Татьяны Бережной.

По словам Зеленского, главная задача - привлечение международных средств в сферу культуры, ведь есть государства, готовые помогать Украине даже во время войны.

«Отдельно и очень подробно работаем по образовательной сфере, чтобы в следующем году обеспечить повышение зарплаты и учителям в школах, и преподавателям в учреждениях высшего образования», - заявил Зеленский.

Министру финансов Сергею Марченко поручено проработать направления, на которые будут направлены средства от замороженных российских активов. Отдельное внимание уделено поддержке ветеранов и героев - Зеленский призвал активнее реализовывать программы для военных как на центральном, так и на местном уровнях.

Первый вице-премьер-министр Михаил Федоров доложил о развитии цифровизации. Речь идет о внедрении новых услуг в «Дії», электронного нотариата и нового направления - электронного судопроизводства.

«Все государственные услуги в Украине должны предоставляться прозрачно, максимально быстро и так, чтобы поддержать украинцев и украинские компании», - считает Зеленский.

Напомним, 17 июля Верховная Рада Украины утвердила нового главу правительства - премьер-министром стала Юлия Свириденко, которая ранее руководила Министерством экономики.

