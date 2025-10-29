Арина Соболенко попала под санкции WTA
Белорусская теннисистка потеряла часть рейтинговых очков.
Как сообщает издание Mirror, причина санкций, наложенных на белорусскую теннисистку Арину Соболенко международной федерацией WTA — нарушение правил, которые обязывают спортсменок участвовать как минимум в шести турнирах категории WTA 500 за сезон. Чтобы это требование не выполнять, должна быть уважительная причина, например, травма.
Поскольку Соболенко в этом году требование не выполнила, то она потеряла 10 баллов на прошлой неделе и еще 120 после турнира в Дубае. Также у нее забрали 400 баллов, заработанных на итоговом турнире WTA 2024 года.
Аналогичные потери понесла и основная конкурентка Соболенко, польская теннисистка Ига Свентек, которая потеряла более 170 баллов на других соревнованиях, а также 400 баллов с итогового турнира.
Под санкции попали и другие известные теннисистки — американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.
Несмотря на это, Арина Соболенко остается уверенным лидером в мировом рейтинге WTA. Ранее сообщалось, что она входит в топ-30 самых востребованных спортсменов 2025 года и занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов мира.