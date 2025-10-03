Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за дронов 3.10.2025, 7:46

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Закрыты были взлетно-посадочные полосы.

Вечером 2 октября в районе мюнхенского аэропорта были замечены неизвестные дроны.

Об этом сообщает Der Spieigel.

Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером в четверг, 2 октября, из-за появления в его районе неизвестных дронов.

Всего пришлось отменить около 20 рейсов.

«Федеральная полиция сообщила ночью, что несколько человек заявили о дроне вблизи аэропорта. Впоследствии поступали и сообщения о появлении беспилотников непосредственно над территорией аэропорта. Сначала оставалось непонятным, шла ли речь об одном аппарате или о нескольких», - пишет издание.

Сотрудники земельной и федеральной полиции патрулировали территорию в поиске беспилотных летательных аппаратов и возможных подозреваемых, однако безрезультатно.

