Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за дронов
- 3.10.2025, 7:46
Закрыты были взлетно-посадочные полосы.
Вечером 2 октября в районе мюнхенского аэропорта были замечены неизвестные дроны.
Об этом сообщает Der Spieigel.
Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером в четверг, 2 октября, из-за появления в его районе неизвестных дронов.
Всего пришлось отменить около 20 рейсов.
«Федеральная полиция сообщила ночью, что несколько человек заявили о дроне вблизи аэропорта. Впоследствии поступали и сообщения о появлении беспилотников непосредственно над территорией аэропорта. Сначала оставалось непонятным, шла ли речь об одном аппарате или о нескольких», - пишет издание.
Сотрудники земельной и федеральной полиции патрулировали территорию в поиске беспилотных летательных аппаратов и возможных подозреваемых, однако безрезультатно.