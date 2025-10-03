В России обрушилось здание третьего учебного заведения за месяц

В России обрушилось здание третьего учебного заведения за месяц4
- 3.10.2025, 12:06
- 1,424
На этот раз во Владивостоке.
Во Владивостоке утром 3 октября обрушилась часть здания Промышленного колледжа энергетики и связи, сообщила региональная прокуратура. «Предварительно установлено, что в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания», — отметили в ведомстве. Инцидент произошел до начала занятий, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. На место происшествия прибыли экстренные службы, доступ на территорию колледжа ограничили, пишет The Moscow Times.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. По данным VL.ru, в здании колледжа также работал Центр опережающей профессиональной подготовки Приморского края, МФЦ, автошкола и несколько бьюти-студий. В сентябре губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично проинспектировал учреждение после капитального ремонта и похвалил строителей, напоминает «7х7». Причиной ЧП могли стать земляные работы у фундамента: подрядчик проводил капитальный ремонт дренажной системы и вырыл траншею у стен колледжа. Под завалами оказался экскаватор.
За последний месяц это уже третий случай обрушения здания учебного заведения в России. 21 сентября в Татарске Новосибирской области разрушилось здание средней школы №5. ЧП случилось в выходной день, обошлось без жертв и пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». В администрации Татарского муниципального округа отмечали, что здание школы было построено еще в 1937 году. В 2019-м износ строения составлял более 70%.
За день до этого, 20 сентября, в Москве на улице Знаменская обрушилось находящееся на реконструкции здание школы №1080. По данным столичного МЧС, при обрушении плит перекрытий погибли двое рабочих, выполнявших ремонтные работы. Следственный комитет начал доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.