3 октября 2025, пятница, 12:50
Власти Минска закупили сразу 11 эвакуаторов

  • 3.10.2025, 12:42
Водителям в Минске нужно быть осторожными: техника будет работать круглосуточно.

Мингорисполком закупил 11 новых эвакуаторов МАЗ для нужд города. 2 октября в «Горремавтодоре» состоялась их торжественная презентация, на которой в числе прочих присутствовали Андрей Зырянов, гендиректор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки», а также начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун заявил, что все эти эвакуаторы, закупленные в преддверии нового зимнего сезона, «будут работать в круглосуточном режиме», оказывая помощь автовладельцам, чья техника подвела в дороге, а также попавшим в ДТП.

«Эти же автомобили будут освобождать город от неэксплуатируемого транспорта, проезжую часть от машин, мешающих уборке улиц либо припаркованных с нарушением правил и создающих угрозу безопасности дорожного движения», – назвал ещё одну сферу применения новых эвакуаторов Корзун.

По данным агентства «Минск-Новости», один эвакуатор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки», которое в том числе оказывает городу услуги по принудительной эвакуации старых, неэксплуатируемых транспортных средств, в месяц увозит со дворов и улиц города порядка 100–150 машин. Новые МАЗы, как оказалось, большей грузоподъемности, следовательно, эвакуаторы смогут работать с более тяжелыми машинами.

На сегодняшний день в ведении объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» – 14 охраняемых стоянок в Минске, большая их часть – в Заводском, Фрунзенском и Московском районах. Руководитель объединения подчеркнул, что новые эвакуаторы продолжат «очищать город от бросового транспорта», а также убирать неправильно припаркованный транспорт.

В свою очередь начальник управления столичной Госавтоинспекции назвал несколько конкретных мест, откуда машины минчан могут принудительно увезти на эвакуаторе:

с пешеходных переходов, велосипедных переездов и территории ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны;

с перекрестков и территории ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (кроме жилых зон);

с остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них.

Отдельно Бабич остановился на дворовых территориях. Он подчеркнул, что там неправильно припаркованные машины зачастую создают не просто неудобства соседям, но и несут прямую угрозу безопасности пешеходам. Кроме того, нередко такие авто мешают проезду коммунальной и специальной техники, что также может стать поводом для принудительной эвакуации.

