3 октября 2025, пятница, 15:35
Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

4
  3.10.2025, 14:54
  • 5,632
Правду о войне в РФ посчитали «унижением».

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой, пишет «Главред».

По данным ведомства, Троянова объявлена в международный розыск. Актрису хотят найти и судить за публичные высказывания «направленные на унижение чести и достоинства лиц по национальному признаку – в отношении русских».

Так, актриса выехала из террористической РФ вскорости после полномасштабного вторжения в Украину.

В июне 2023 года дала интервью Юрию Дудю, в котором подвергла критике российские власти и вторжение в Украину, открыто называла соотечественников нищими и алкоголиками, а их поддержку войны объясняла отсутствием интеллекта:

«Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден возиться возле того, что поесть и бухнуть. На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь. Ты в аду. На сегодняшний день ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а здесь родители пожилые. И все болеют, и все воняют. И все это в аду».

Эти действия в России квалифицированы как возбуждение ненависти либо вражды. Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Троянова, по данным СК, сейчас находится за границей.

Яна Троянова — российская актриса театра и кино, телеведущая. Получила известность благодаря фильмам «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериалу «Ольга». Родилась 12 февраля 1973 года в п. Лечебный, Свердловская область РСФСР.

