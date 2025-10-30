закрыть
30 октября 2025, четверг, 11:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пентагоне показали кинетический удар по судну с наркотиками

3
  • 30.10.2025, 9:56
  • 5,522
В Пентагоне показали кинетический удар по судну с наркотиками

Корабль базировался в восточной части Тихого океана.

ВС США нанесли прицельный удар по судну, которое перевозило наркотики. Сам корабль базировался в восточной части Тихого океана.

По словам главы Минобороны США, этот корабль, как и многие другие, причастен к незаконной контрабанде наркотиков.

Пит Хегсет выложил кадры удара на своей странице в соцсети. По словам главы Пентагона, на борту корабля было всего четыре мужчины, наркотеррористы, которые были убиты в результате удара. Ни один американский военнослужащий не пострадал.

Хегсет также добавил, что отныне западное полушарие не будет безопасным убежищем для тех, кто захочет поставлять наркотики на территорию США. Американские военнослужащие и дальше будут вести борьбу с наркоторговцами и незаконным ввозом наркотических веществ на территорию США.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип