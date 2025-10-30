В Пентагоне показали кинетический удар по судну с наркотиками

В Пентагоне показали кинетический удар по судну с наркотиками3
- 30.10.2025, 9:56
- 5,522
Корабль базировался в восточной части Тихого океана.
ВС США нанесли прицельный удар по судну, которое перевозило наркотики. Сам корабль базировался в восточной части Тихого океана.
По словам главы Минобороны США, этот корабль, как и многие другие, причастен к незаконной контрабанде наркотиков.
Пит Хегсет выложил кадры удара на своей странице в соцсети. По словам главы Пентагона, на борту корабля было всего четыре мужчины, наркотеррористы, которые были убиты в результате удара. Ни один американский военнослужащий не пострадал.
Хегсет также добавил, что отныне западное полушарие не будет безопасным убежищем для тех, кто захочет поставлять наркотики на территорию США. Американские военнослужащие и дальше будут вести борьбу с наркоторговцами и незаконным ввозом наркотических веществ на территорию США.
Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025
This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe