В Пентагоне показали кинетический удар по судну с наркотиками 3 30.10.2025, 9:56

5,522

Корабль базировался в восточной части Тихого океана.

ВС США нанесли прицельный удар по судну, которое перевозило наркотики. Сам корабль базировался в восточной части Тихого океана.

По словам главы Минобороны США, этот корабль, как и многие другие, причастен к незаконной контрабанде наркотиков.

Пит Хегсет выложил кадры удара на своей странице в соцсети. По словам главы Пентагона, на борту корабля было всего четыре мужчины, наркотеррористы, которые были убиты в результате удара. Ни один американский военнослужащий не пострадал.

Хегсет также добавил, что отныне западное полушарие не будет безопасным убежищем для тех, кто захочет поставлять наркотики на территорию США. Американские военнослужащие и дальше будут вести борьбу с наркоторговцами и незаконным ввозом наркотических веществ на территорию США.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com