Трамп снизил пошлины на товары из Китая

Трамп снизил пошлины на товары из Китая1
- 30.10.2025, 10:35
Президент США рассказал, что получил в ответ.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласился снизить пошлины на китайские товары на 10%, доведя общий уровень сборов США до 47%.
Об этом сообщает NBC News.
Кроме снижения пошлин, стороны «пришли к выводам по многим очень важным вопросам», хотя о заключении торгового соглашения Трамп не объявил.
Китай в свою очередь, который недавно возобновил закупки американских соевых бобов после нескольких месяцев бойкота, приобретет «большие, колоссальные объемы сои и другой сельскохозяйственной продукции» у Штатов.
Также глава Белого дома отметил, что Пекин не будет создавать «никаких препятствий» для экспорта редкоземельных металлов, необходимых для производства современных технологий, и отложит введение экспортного контроля на год.
Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One после отлета из Южной Кореи Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «удивительной» и оценил ее в «12 баллов из 10 возможных».
«Он - выдающийся лидер очень мощной страны», - сказал президент США о Си.