Трамп снизил пошлины на товары из Китая

Президент США рассказал, что получил в ответ.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласился снизить пошлины на китайские товары на 10%, доведя общий уровень сборов США до 47%.

Об этом сообщает NBC News.

Кроме снижения пошлин, стороны «пришли к выводам по многим очень важным вопросам», хотя о заключении торгового соглашения Трамп не объявил.

Китай в свою очередь, который недавно возобновил закупки американских соевых бобов после нескольких месяцев бойкота, приобретет «большие, колоссальные объемы сои и другой сельскохозяйственной продукции» у Штатов.

Также глава Белого дома отметил, что Пекин не будет создавать «никаких препятствий» для экспорта редкоземельных металлов, необходимых для производства современных технологий, и отложит введение экспортного контроля на год.

Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One после отлета из Южной Кореи Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «удивительной» и оценил ее в «12 баллов из 10 возможных».

«Он - выдающийся лидер очень мощной страны», - сказал президент США о Си.

