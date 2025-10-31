В конце недели дожди в Беларуси могут почти стихнуть 31.10.2025, 10:14

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в выходные.

Последний день октября принесет в Беларусь сильный ветер с дождями, но осадки могут поутихнуть уже в воскресенье, сообщил Белгидромет.

В пятницу, 31 октября, на погоду в Беларуси влияет циклон, центр которого пройдет через север страны в сторону российской Смоленщины. Временами пройдут дожди. Ветер юго-западный, днем с переходом на западный, северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +5…11°С, днем по юго-западу страны до +13°С.

На пятницу объявлялся оранжевый уровень опасности — во многих районах страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.

В субботу, 1 ноября, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами по западу слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +3…8°С, по западу страны она составит 0…+2°С, днем +6…13°С.

В воскресенье, 2 ноября, должно уже быть преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0…7°С, днем +7…14°С, по юго-западу местами до +17°С.

