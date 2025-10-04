Ситуация с питьевой водой в России — критическая 4.10.2025, 11:41

1,882

Служба внешней разведки Украины раскрыла подробности.

Россияне лишились доступа к чистой питьевой воде

Каждый девятый житель РФ не имеет чистой питьевой воды. В прошлом году 11 тыс. человек умерли, 1,4 млн заболели из-за загрязнения воды, самые опасные реки - Волга, Обь, Днепр.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Еще 1,4 млн человек заболели: в 35,1% случаев диагностированы болезни органов пищеварения, в 27% - мочеполовой системы, в 13,3% - кожи и подкожной клетчатки.

Статистика высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водных объектов в стране-агрессоре значительно возросла: за год выявлены 3095 случаев на не менее чем 334 водоемах.

56% загрязнений зафиксированы в бассейнах рек Волга и Обь. Высокий уровень наблюдается также в Днепре, Енисее (включая приток Ангару), Дону, Амуре, Неве и Урале.

Всего в прошлом году неблагоприятные факторы окружающей среды в РФ стали причиной около 20,3 тысячи смертей и 2,8 млн случаев заболеваний. По сравнению с 2022 годом смертность выросла на 37%, количество заболеваний - на 30%.

