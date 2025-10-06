Украинские дроны «ударили» по белорусским нефтесервисным компаниям 2 6.10.2025, 7:53

«Санкции Буданова» напрямую повлияют на четыре предприятия.

Топливный дефицит в России, который вызвали атаки дронов ВСУ, ударит и по представителям небольшой, но заметно выросшей за последние пару лет белорусской отрасли.

Сокращение переработки на НПЗ России — это еще меньше добываемой нефти (не забываем про продолжающееся ужесточение торговли ею самой) и, как следствие, меньше контрактов, авансов, денег за нефтесервисные услуги и оборудование.

Именно белорусы помогли российским нефтяникам после того, как из России ушла приличная группа специализированных западных бизнесов. И в конкуренции с местными и китайцами (в отличие от других отраслей) наши соотечественники до недавнего времени смотрелись здесь на уровне.

По подсчетам экспертов портала «Белорусы и рынок», в прошлом году продажи нефтесервисных услуг и оборудования принесли белорусским участникам российского рынка не менее 180 млн долларов.

Эта сумма распределяется между 4 компаниями или группами компаний: одной государственной и тремя частными.

«Белоруснефть-Сибирь»

Первая из них – дочка «Белоруснефти» «Белоруснефть-Сибирь». Базирующаяся в Ямало-Ненецком автономном округе компания – в целом крупнейший белорусский работодатель в России. В начале этого года в штате «Белоруснефть-Сибирь» числилось 1933 человека.

С момента своего создания, в 2008 году, эта структура занимается бурением, капитальным ремонтом поисковых и эксплуатационных скважин, а также оказанием услуг по увеличению добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов.

Кроме своей собственной нефтедобывающей компании «Янгпур» в перечень клиентов «Белоруснефть-Сибирь» входят дочерние структуры гигантов российского нефтегаза – «Роснефти», «Газпронефти», «Новатэка» и др.

От отсутствия заказов компания никогда особо не страдала. Но после того, как российский рынок покинула половина из большой нефтесервисной четверки (Halliburton и Baker Hughes, а Weatherford International с Schlumberger с ограничениями остались), дела «Белоруснефть-Сибирь» пошли в гору.

«Фидмаш»

Известный разработчик и производитель колтюбингового оборудования был создан в 2001 году в Минске. А уже в 2005-м белорусские основатели продали его одному из мировых лидеров по производству нефтегазового оборудования, американской корпорации National Oilwell Varco.

В составе NOV «Фидмаш», витебский завод «Новмаш» и российская торгово-сервисная дочка «Фидсервис» пробыли до лета 2022 года. В июле 2022-го NOV вышла из этого бизнеса, сумев даже забрать 4 млн долларов дивидендов за вычетом 5% налога на доходы иностранных лиц. Актив поровну разделили менеджеры – два гражданина Беларуси и два – России

В прошлом году «Фидмаш» практически восстановила объем продаж, который был до 2022 года. Но в отличие от того времени, когда «Фидмаш» активно помогала добывать нефть и украинцам, сейчас около 90% объема бизнесу делают российские клиенты. Среди клиентов «Фидмаша» значатся «Белоруснефть», дочки «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» и та же Schlumberger, которая после ребрендинга стала SLB.

«Сейсмотехника»

Старейший белорусский производитель нефтегазового оборудования, расположенный в Гомеле, до начала 2010-х был структурной единицей «Белоруснефти». Но потом его контрольный пакет двумя заходами продали итальянскому производителю похожего оборудования Drillmec, входящему в Trevi Group.

Для «Сейсмотехники» российский рынок – тоже определяющий. В последние годы производитель активно сотрудничает со структурами, входящими в Eastsib Holding. Этот холдинг является ключевым участником проекта по созданию нового российского «нефтяного Эльдорадо» на территории Саха-Якутии.

Группа «ФИД»

Наконец, еще один белорусский игрок на российском нефтесервисном рынке – Группа «ФИД». Этот бизнес развивают бывшие владельцы и менеджеры «Фидмаша».

Группа «ФИД» - это тоже технологии и оборудование для повышения эффективности нефтедобычи (колтюбинговое, гидравлического разрыва пласта и т.д.). В ее структуру входят два предприятия в Беларуси («Новинка» и «Натрикс») и расширившаяся в последние пару лет производственная (завод «Машойл» в Ярцево) и сервисная база («ДМТехнологии», «Койл-сервис») в России. Один из ключевых клиентов Группы «ФИД» - «Газпром»

