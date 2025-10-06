закрыть
6 октября 2025, понедельник, 12:33
Премьер-министр Франции подал в отставку

  • 6.10.2025, 11:51
Премьер-министр Франции подал в отставку
Себастьен Лекорню

Он находился на посту меньше месяца.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, и президент Эммануэль Макрон принял ее, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Во вторник Лекорню должен был официально представить в парламенте Франции сформированное правительство. Несколько оппозиционных партий заявили, что не поддержат кабинет Лекорню и инициируют вотум недоверия, так как фактически произошла только смена вывески — в правительстве сменилась лишь треть министров.

После назначения Лекорню премьером Францию охватили масштабные протесты под лозунгом «Заблокируем всё». Демонстранты выступали против экономической политики правительства, в том числе проекта бюджета, который предусматривает сокращение расходов на социальные нужды.

39-летний Лекорню проработал на посту премьер-министра 27 дней — это самый короткий срок в истории Франции. Он возглавил правительство Франции 9 сентября, став пятым премьер-министром Франции за два года.

