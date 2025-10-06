Украинские дроны с искусственным интеллектом охотятся на врага
- 6.10.2025, 15:34
Технологии развиваются невероятно быстро.
Искусственный интеллект постепенно меняет облик фронта в Украине. Хотя технологии все еще несовершенны — алгоритмы путают лужи с техникой, а деревья с целями — дроны с элементами ИИ уже стали ключевым инструментом в борьбе, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Командир подразделения «Ясні Очі» 13-й бригады «Хартія» Георгий Волков рассказывает, как работает новая тактика: разведывательный дрон обнаруживает цель, система с ИИ подтверждает, а ударный дрон наносит точечный удар с расстояния до 20 км. После этого другие беспилотники проверяют результат и зачищают район.
«Технологии развиваются невероятно быстро. Количество дронов выросло в разы — от разведывательных до ударных, связанных оптоволокном», — говорит Волков. По его словам, когда украинские силы начали поражать цели на расстоянии 30–40 км, интенсивность российского артобстрела заметно снизилась из-за уничтожения цепочек снабжения и связи.
Подразделение действует в основном на расстоянии 20–30 км за линией фронта, атакуя склады, транспорт и расчеты ПВО. Однако даже самые современные дроны зависят от погоды и батарей. «При сильном встречном ветре дрон может просто не долететь», — отмечает командир.
ИИ помогает операторам быстрее принимать решения, но пока несовершенен. Отражения и лесной покров часто вводят алгоритмы в заблуждение. Поэтому человеческий контроль остается критически важным.
Сегодня беспилотники выполняют до 70% всех ударов, тогда как доля артиллерии сократилась до 10–15%. Но, по словам Волкова, главная задача сейчас — стандартизировать производство и ускорить интеграцию систем, чтобы инновации быстрее доходили до фронта.
«Украина выигрывает за счет скорости и гибкости, — говорит он. — Но технологическое преимущество недолговечно, если его не превратить в систему».