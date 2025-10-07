закрыть
7 октября 2025, вторник, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дело для Лукашенко пахнет керосином

  • 7.10.2025, 8:22
  • 2,558
Дело для Лукашенко пахнет керосином
Фото: Getty Images

Диктатора мобилизовали спасать горящую «бензоколонку» Путина.

Россия намерена резко увеличить импорт бензина из Беларуси. Причина как на ладони: украинские дроны все чаще долетают до российских НПЗ и устраивают там знатные фейерверки. Удастся ли погреть руки на этих пожарищах режиму Александра Лукашенко, комментирует «Позірку» политический аналитик Александр Класковский.

Уже к концу августа, по подсчетам Reuters, украинские удары нарушили работу как минимум 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Сейчас эксперты говорят о 25%. В итоге страна, которую иронично называют большой бензоколонкой, охвачена жестоким топливным кризисом. Вводятся лимиты на покупку бензина: в Крыму, например, наливают только по 20 литров.

В итоге российские власти вынуждены скупать горючку на внешних рынках. В частности, решено подоить в этом плане братскую Беларусь.

«Старший брат» доводит показатель

— Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, и из Китая и других стран. И в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны. Страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин, — с удовольствием отметил на днях украинский президент Владимир Зеленский.

Тем временем, по сведениям «Коммерсанта», вице-премьер РФ Александр Новак обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением увеличить в октябре поставки беларуского бензина в Россию до 300 тыс. тонн в месяц. В сентябре Беларусь продала восточной соседке 45 тыс. тонн.

Здесь стоит напомнить, что 26 сентября Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Кремле заявил, в частности:

«По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет».

Он не стал конкретизировать, но прозвучало это как достижение. Хотя правитель Беларуси часто блефует, можно допустить, что Путин дал некие преференции. Но если и так, то, как видим, не за так. Взамен он, вероятно, как раз и попросил подсобить с горючкой. Очень убедительно попросил. И вы же понимаете: если о чем-то настойчиво просит «старший брат», от которого ты зависишь со всеми потрохами, отказать невозможно.

Факт тот, что через несколько дней, 2 октября, Лукашенко провел закрытую встречу по теме нефтепереработки. Широкой публике сообщили лишь, что «акцент <…> был сделан на улучшении эффективности и увеличении объемов» производства.

Но нетрудно предположить, что разговор шел именно о том, как обеспечить поставки топлива Москве. Да так, чтобы и ее ублажить, и самим внакладе не остаться.

А что ж ваш хваленый бензин Европа перестала покупать?

На первый взгляд, это тот случай, когда кому война, а кому мать родна. Вот вам под носом огромный рынок сбыта. Но не все так просто.

В свое время Лукашенко, как это едко сформулировали недоброжелатели, получал от России нефть в обмен на поцелуи. Потом Москва стала требовать все больше взамен. Начались нефтяные войны.

Тем не менее заклятые союзники раз за разом мирились, и в тучные годы выгодная продажа нефтепродуктов в Европу и Украину (!) изрядно пополняла белорусский бюджет (и кое-чьи личные кошельки).

Но 2020 и 2022 годы стали роковыми отсечками. Запад обложил Минск санкциями. Экспортировать нефтепродукты в дальнее зарубежье приходится уже не через близкую литовскую Клайпеду, например, а через необъятную Россию, что удорожает логистику и подрезает прибыль.

К тому же условия закупки нефти в РФ стали менее выгодными. В частности, из-за того, что там закончился налоговый маневр, в связи с которым Москва выплачивала Минску компенсации.

В марте нынешнего года, выступая в Совете Федерации РФ, Лукашенко признался, что его НПЗ нерентабельны. Сокрушался:

«Что вы держитесь за нефть, газ, у вас же девать их некуда. <…> Ну давайте договариваться. У нас же два нефтеперерабатывающих завода могут 25 млн тонн переработать. <…> Хорошие заводы производят хорошее топливо. Европа в свое время покупала».

Да, покупала, причем хорошо платила.

А что ж теперь не покупает? Может, белорусский правитель горючку стал бодяжить? Да нет же, не от бензина воротит нос Европа, а от режима, задушившего протесты 2020 года, а потом еще и ставшего соагрессором.

И да, надо было сильно насолить Украине, чтобы она отказалась от позарез нужного ей топливного импорта из Беларуси.

Давальческая схема: Минск останется без навара?

Мы не знаем, на какой цене нефтяного вопроса сошлись (если сошлись) Минск и Москва теперь. Но до сих пор ряд независимых белорусских экономистов утверждали, что поставлять бензин в Россию Беларуси невыгодно, другие рынки более маржинальны. Если в этот раз Путин не стал делать широких жестов, а просто сказал «ну надо, Саша», то больших барышей беларуская сторона не получит.

В связи с этим обращает на себя внимание и такой момент: Новак в обращении к Мишустину отмечает, что возможность увеличить импорт бензина из Беларуси зависит, в частности, от запуска давальческой переработки нефти.

Это означает, что россияне будут завозить на НПЗ в Мозыре и Новополоцке свое сырье и забирать готовое топливо, а белорусам достанется лишь плата за переработку. Возможность продавать произведенный бензин на мировых рынках с большой маржой в таком случае отпадает.

То есть белорусскую нефтянку просто мобилизуют на латание в российской экономике огромных дыр, проделанных украинскими дронами.

Вдобавок ко всему, в перспективе не исключен дефицит топлива уже в самой Беларуси. С 2021 года Белстат секретит данные о нефтянке. Но мы знаем, что в 2020-м белорусские НПЗ произвели 3224 тыс. тонн автомобильных бензинов. В 2023 году, по прикидкам BEROC, они вернулись к довоенному уровню объемов переработки нефти. Сейчас показатели вряд ли разительно отличаются от довоенных.

В таком случае несложный подсчет показывает, что при ежемесячных поставках 300 тыс. тонн бензина в Россию белорусам ничего не остается на внутреннее потребление. В лучшем случае — остается с гулькин нос.

Правда, по косвенным сведениям, Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан» работают ныне лишь на 60-65% мощности. Но если они увеличат объемы производства по давальческой схеме, то навар, снова подчеркнем, будет скудным.

К тому же «запрос России увеличить импорт бензина до 300 тыс. тонн в месяц фактически подводит белорусские НПЗ к работе у верхней планки производственных возможностей», отметил в комментарии «Позірку» независимый экономист Алесь Гудия.

По его словам, «хотя формально резерв для обеспечения внутреннего рынка остается, он будет минимальным: хватит лишь впритык на текущие потребности, причем без гарантии устойчивости при любом сбое в поставках нефти или на транспорте».

— В 2021 году два НПЗ уже выходили примерно на 345 тыс. т бензина в месяц, но это было на пике и при иной конфигурации рынков. Сейчас заявка Москвы означает почти полную мобилизацию ресурсов с отказом от более маржинальных направлений и с исчерпанием складских запасов за короткий период, — резюмировал экономист.

«Интеграция» с империей делает режим все более токсичным

Вдобавок ко всему, как прогнозирует ряд экспертов, белорусские власти могут поступить в своем духе — издержки, связанные с «братской помощью» воюющей империи, переложат на кошельки белорусов. То есть станут поднимать ценник на бензин.

А еще Лукашенко собирается за счет российских денег построить вторую АЭС, о чем тоже толковал с Путиным в сентябре. Не беда, что электричество и так девать некуда. Белорусский правитель готов решить проблему сбыта за счет «обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией: Херсонской, Запорожской <…> Луганской, Донецкой <областей> и так далее». Сама формулировочка чего стоит «освобожденные районы»!

Так называемая интеграция с агрессивной империей делает режим Лукашенко не только все более зависимым от нее, но и все более токсичным.

Да, в моменте белорусские власти и пригретые ими дельцы могут урвать копейку, спекулируя на проблемах Кремля в связи с его войной против Украины. Но в долгосрочной перспективе это путь в обратную сторону от развитого мира.

«Россия — это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну», — саркастически заметил в 2014 году американский сенатор Джон Маккейн. Теперь России все труднее выдавать себя даже за бензоколонку.

На решение топливного кризиса Москва, как видим, мобилизует уже и «младшего брата». Но даже если высосать весь белорусский бензин, не факт, что придет спасение. Украинские дроны бьют по российской нефтянке все чаще и злее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров