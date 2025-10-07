Дело для Лукашенко пахнет керосином 7.10.2025, 8:22

Диктатора мобилизовали спасать горящую «бензоколонку» Путина.

Россия намерена резко увеличить импорт бензина из Беларуси. Причина как на ладони: украинские дроны все чаще долетают до российских НПЗ и устраивают там знатные фейерверки. Удастся ли погреть руки на этих пожарищах режиму Александра Лукашенко, комментирует «Позірку» политический аналитик Александр Класковский.

Уже к концу августа, по подсчетам Reuters, украинские удары нарушили работу как минимум 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Сейчас эксперты говорят о 25%. В итоге страна, которую иронично называют большой бензоколонкой, охвачена жестоким топливным кризисом. Вводятся лимиты на покупку бензина: в Крыму, например, наливают только по 20 литров.

В итоге российские власти вынуждены скупать горючку на внешних рынках. В частности, решено подоить в этом плане братскую Беларусь.

«Старший брат» доводит показатель

— Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, и из Китая и других стран. И в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны. Страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин, — с удовольствием отметил на днях украинский президент Владимир Зеленский.

Тем временем, по сведениям «Коммерсанта», вице-премьер РФ Александр Новак обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением увеличить в октябре поставки беларуского бензина в Россию до 300 тыс. тонн в месяц. В сентябре Беларусь продала восточной соседке 45 тыс. тонн.

Здесь стоит напомнить, что 26 сентября Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Кремле заявил, в частности:

«По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет».

Он не стал конкретизировать, но прозвучало это как достижение. Хотя правитель Беларуси часто блефует, можно допустить, что Путин дал некие преференции. Но если и так, то, как видим, не за так. Взамен он, вероятно, как раз и попросил подсобить с горючкой. Очень убедительно попросил. И вы же понимаете: если о чем-то настойчиво просит «старший брат», от которого ты зависишь со всеми потрохами, отказать невозможно.

Факт тот, что через несколько дней, 2 октября, Лукашенко провел закрытую встречу по теме нефтепереработки. Широкой публике сообщили лишь, что «акцент <…> был сделан на улучшении эффективности и увеличении объемов» производства.

Но нетрудно предположить, что разговор шел именно о том, как обеспечить поставки топлива Москве. Да так, чтобы и ее ублажить, и самим внакладе не остаться.

А что ж ваш хваленый бензин Европа перестала покупать?

На первый взгляд, это тот случай, когда кому война, а кому мать родна. Вот вам под носом огромный рынок сбыта. Но не все так просто.

В свое время Лукашенко, как это едко сформулировали недоброжелатели, получал от России нефть в обмен на поцелуи. Потом Москва стала требовать все больше взамен. Начались нефтяные войны.

Тем не менее заклятые союзники раз за разом мирились, и в тучные годы выгодная продажа нефтепродуктов в Европу и Украину (!) изрядно пополняла белорусский бюджет (и кое-чьи личные кошельки).

Но 2020 и 2022 годы стали роковыми отсечками. Запад обложил Минск санкциями. Экспортировать нефтепродукты в дальнее зарубежье приходится уже не через близкую литовскую Клайпеду, например, а через необъятную Россию, что удорожает логистику и подрезает прибыль.

К тому же условия закупки нефти в РФ стали менее выгодными. В частности, из-за того, что там закончился налоговый маневр, в связи с которым Москва выплачивала Минску компенсации.

В марте нынешнего года, выступая в Совете Федерации РФ, Лукашенко признался, что его НПЗ нерентабельны. Сокрушался:

«Что вы держитесь за нефть, газ, у вас же девать их некуда. <…> Ну давайте договариваться. У нас же два нефтеперерабатывающих завода могут 25 млн тонн переработать. <…> Хорошие заводы производят хорошее топливо. Европа в свое время покупала».

Да, покупала, причем хорошо платила.

А что ж теперь не покупает? Может, белорусский правитель горючку стал бодяжить? Да нет же, не от бензина воротит нос Европа, а от режима, задушившего протесты 2020 года, а потом еще и ставшего соагрессором.

И да, надо было сильно насолить Украине, чтобы она отказалась от позарез нужного ей топливного импорта из Беларуси.

Давальческая схема: Минск останется без навара?

Мы не знаем, на какой цене нефтяного вопроса сошлись (если сошлись) Минск и Москва теперь. Но до сих пор ряд независимых белорусских экономистов утверждали, что поставлять бензин в Россию Беларуси невыгодно, другие рынки более маржинальны. Если в этот раз Путин не стал делать широких жестов, а просто сказал «ну надо, Саша», то больших барышей беларуская сторона не получит.

В связи с этим обращает на себя внимание и такой момент: Новак в обращении к Мишустину отмечает, что возможность увеличить импорт бензина из Беларуси зависит, в частности, от запуска давальческой переработки нефти.

Это означает, что россияне будут завозить на НПЗ в Мозыре и Новополоцке свое сырье и забирать готовое топливо, а белорусам достанется лишь плата за переработку. Возможность продавать произведенный бензин на мировых рынках с большой маржой в таком случае отпадает.

То есть белорусскую нефтянку просто мобилизуют на латание в российской экономике огромных дыр, проделанных украинскими дронами.

Вдобавок ко всему, в перспективе не исключен дефицит топлива уже в самой Беларуси. С 2021 года Белстат секретит данные о нефтянке. Но мы знаем, что в 2020-м белорусские НПЗ произвели 3224 тыс. тонн автомобильных бензинов. В 2023 году, по прикидкам BEROC, они вернулись к довоенному уровню объемов переработки нефти. Сейчас показатели вряд ли разительно отличаются от довоенных.

В таком случае несложный подсчет показывает, что при ежемесячных поставках 300 тыс. тонн бензина в Россию белорусам ничего не остается на внутреннее потребление. В лучшем случае — остается с гулькин нос.

Правда, по косвенным сведениям, Мозырский НПЗ и новополоцкий «Нафтан» работают ныне лишь на 60-65% мощности. Но если они увеличат объемы производства по давальческой схеме, то навар, снова подчеркнем, будет скудным.

К тому же «запрос России увеличить импорт бензина до 300 тыс. тонн в месяц фактически подводит белорусские НПЗ к работе у верхней планки производственных возможностей», отметил в комментарии «Позірку» независимый экономист Алесь Гудия.

По его словам, «хотя формально резерв для обеспечения внутреннего рынка остается, он будет минимальным: хватит лишь впритык на текущие потребности, причем без гарантии устойчивости при любом сбое в поставках нефти или на транспорте».

— В 2021 году два НПЗ уже выходили примерно на 345 тыс. т бензина в месяц, но это было на пике и при иной конфигурации рынков. Сейчас заявка Москвы означает почти полную мобилизацию ресурсов с отказом от более маржинальных направлений и с исчерпанием складских запасов за короткий период, — резюмировал экономист.

«Интеграция» с империей делает режим все более токсичным

Вдобавок ко всему, как прогнозирует ряд экспертов, белорусские власти могут поступить в своем духе — издержки, связанные с «братской помощью» воюющей империи, переложат на кошельки белорусов. То есть станут поднимать ценник на бензин.

А еще Лукашенко собирается за счет российских денег построить вторую АЭС, о чем тоже толковал с Путиным в сентябре. Не беда, что электричество и так девать некуда. Белорусский правитель готов решить проблему сбыта за счет «обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией: Херсонской, Запорожской <…> Луганской, Донецкой <областей> и так далее». Сама формулировочка чего стоит «освобожденные районы»!

Так называемая интеграция с агрессивной империей делает режим Лукашенко не только все более зависимым от нее, но и все более токсичным.

Да, в моменте белорусские власти и пригретые ими дельцы могут урвать копейку, спекулируя на проблемах Кремля в связи с его войной против Украины. Но в долгосрочной перспективе это путь в обратную сторону от развитого мира.

«Россия — это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну», — саркастически заметил в 2014 году американский сенатор Джон Маккейн. Теперь России все труднее выдавать себя даже за бензоколонку.

На решение топливного кризиса Москва, как видим, мобилизует уже и «младшего брата». Но даже если высосать весь белорусский бензин, не факт, что придет спасение. Украинские дроны бьют по российской нефтянке все чаще и злее.

