Водитель автобуса в Бельгии отвез юношескую сборную Беларуси не на тот стадион
- 8.10.2025, 17:04
Игру пришлось начать с опозданием.
Перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу со сборной Норвегии, который должен был пройти в бельгийском городе Льеж, с юношеской (U-17) сборной Беларуси произошел казус, пишет «Смартпресс».
Водитель автобуса перепутал адреса и отвез белорусов не на тот стадион.
На исправление ошибки ушло некоторое время, но в итоге команда оказалась в нужном месте.
Тем не менее из-за транспортного беспорядка начало встречи пришлось сдвинуть с 15.00 на 15.30.