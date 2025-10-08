закрыть
Водитель автобуса в Бельгии отвез юношескую сборную Беларуси не на тот стадион

  • 8.10.2025, 17:04
Водитель автобуса в Бельгии отвез юношескую сборную Беларуси не на тот стадион

Игру пришлось начать с опозданием.

Перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу со сборной Норвегии, который должен был пройти в бельгийском городе Льеж, с юношеской (U-17) сборной Беларуси произошел казус, пишет «Смартпресс».

Водитель автобуса перепутал адреса и отвез белорусов не на тот стадион.

На исправление ошибки ушло некоторое время, но в итоге команда оказалась в нужном месте.

Тем не менее из-за транспортного беспорядка начало встречи пришлось сдвинуть с 15.00 на 15.30.

