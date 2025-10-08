Российские акции рухнули рекордно с сентября 2022 года 8.10.2025, 19:25

Обвал произошел после заявления МИДа РФ о разрушении отношений с США.

Российский рынок акций отреагировал сильнейшим за три года падением на резкие заявления МИДа РФ, который дал понять, что надежды на окончание войны в Украине практически сошли на нет, передает The Moscow Times.

В среду индекс Мосбиржи опустился до отметки 2563,3 пункта — самой низкой с декабря прошлого года, а по сравнению с закрытием торгов вторника обвалился на 4,05% — рекордную величину с сентября 2022 года.

На 18.35 по Минску акции «Газпрома» подешевели на 4,1%, Сбера — на 4,9%, ВТБ — на 4,7%, «Роснефти» — на 2,5%. Бумаги «Северстали» спикировали на 4,9%, «Аэрофлота» — на 5%. Более 5% потеряли «Ростелеком», «Интер РАО» и Магнитогорский металлургический комбинат. На 6,7% рухнули котировки «Мечела».

«Давление на инвесторов продолжают оказывать геополитические факторы», рынок накрыли «панически продажи», отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Обвальное падение началось после заявлений замминистра иностранных дел Сергея Рябкова: он сообщил, что отношения с США «разрушены до фундамента», встречных шагов со стороны Вашингтона Кремль не видит, а импульс после встречи Владимир Путина и Дональда Трампа на Аляске «исчерпан».

Накануне сам Путин на встрече с генералами Генштаба сообщил, что задача для них «остается прежней» — «обеспечить безусловное достижение всех целей специальной военной операции».

«После периода завышенных ожиданий и роста котировок на фондовом рынке инвесторов накрыла волна пессимизма», — пишут аналитики ПСБ. Индекс Мосбиржи падают пятую неделю подряд, а по сравнению со значениями февраля, когда начались переговоры Путина и Трампа, потерял более 22%, или 1,3 триллиона рублей в пересчете на капитализацию.

Затянувшееся падение фондового рынка обычно является предвестником неприятных экономических проблем, отмечает Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». Накачанная триллионными расходами на армию и оружие, создававшими иллюзию роста в 2023-24 гг, экономика РФ стремительно замедляется: рост ВВП практически остановился — 0,4% год к году в июле и августе. Отрасли промышленности вне ВПК падают: производство одежды на 9,1%, мебели — на 12,7%, продуктов питания — на 2,1%, металлургической продукции — на 8,4%.

Всемирный банк прогнозирует России лишь 0,9% роста в этом году, 0,8% в следующем и 1% — в 2027-м.

