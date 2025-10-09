закрыть
9 октября 2025, четверг, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина бьет по одной из самых болезненных точек России

  • 9.10.2025, 13:44
  • 1,126
Украина бьет по одной из самых болезненных точек России

Следующей может быть Москва.

Украина предупредила, если Россия угрожает блэкаутами, то готовиться к ним стоит и Москве. Сейчас от ударов по энергетике страдает Белгород, однако это может быть только началом. Специально для «24 Канала» эксперты оценили, как на Кремль влияют подобные атаки и почему Путин может передумать наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

С Белгорода все только начинается

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан убежден, что лучший способ остановить удары России по объектам украинской энергоструктуры – наносить зеркальные удары по России.

«Оптимально начинать с Белгорода, а именно с аэродрома – с него бьют по Харькову. Для того чтобы сбить его с боевого режима, нужно уничтожить объекты энергоструктуры, которые этот аэродром питают», – объяснил военный эксперт.

Сейчас украинские удары действительно сосредоточены на Белгороде. Однако с него все может только начаться. Поражение инфраструктурных узлов в Белгороде позволяет ограничить логистику российских сил на границе. А уже атаки на другие города России будут иметь другой эффект, прежде всего – психологический.

«Оптимально добраться до Москвы и сосредоточиться на ней, просто сейчас у нас нет достаточно оружия для этого. Поэтому начинаем с Белгорода. Думаю, дальше дотянемся до Курска, Брянска и Курска», – отметил Свитан.

Стоит добавить, что одной из самых болезненных точек России, по которой может ударить Украина является так называемый «ямальский крест» – место, в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Если его атаковать, Россия не только останется без газа, но и без света. Дело в том, что фактически все балансировочные мощности атомных станций – на газе.

Правда, расстояние до «ямальского креста» – около 3 тысяч километров. Преодолеть такую дальность может лишь одна ракета на вооружении Украины – «Фламинго».

Как атаки могут повлиять на Путина?

Удары по российской энергетике также свидетельствуют о том, что у Украины, в отличие от 2022 и 2023 годов, появилось больше средств сдерживания, считает военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, говорится не только об украинских разработках. Ведь изменилась и позиция США относительно ударов их оружием по российским объектам.

«Мы совершенно не боимся заявить, что мы будем наносить ответные удары. Владимир Зеленский сказал, что будет блэкаут в Москве. И это является большим позитивом, это стратегическое изменение. Недавно россияне ударили по объектам энергетики на Черниговщине, много людей остались без электроэнергии. Сейчас мы показываем – получайте такое же самое в Белгороде. Попробуйте, как это», – подчеркнул Мусиенко.

Военный также отметил, что нынешние удары по энергетике России являются в определенной степени беспрецедентными, ведь раньше такого массового отключения света и водоснабжения во вражеских городах – не было.

«Следующей может быть Москва, это совершенно очевидно. Мы должны использовать наше оружие как силу сдерживания. Когда твой враг понимает, что ты можешь ему ответить и последствия будут сокрушительными, тогда он задумается, стоит ли вообще наносить такие удары», – объяснил военный.

Критически важно переносить войну на территорию России. Местные не только поймут, как это – жить в условиях обстрелов или отсутствия света – но и могут давить на свое военно-политическое руководство.

Почему от ударов по энергетике страдает российская армия?

В то же время важными атаки по энергетической инфраструктуре России заключаются не только в неудобствах для местных жителей. Военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил – приграничные с Украиной территории являются мощными логистическими областями российской армии.

«Российская армия очень зависима от электроэнергии. Железная дорога, центры восстановления и накопления сил, крупные ремзаводы – все это требует электричества для эффективного функционирования. Задача таких ударов серьезно бьет по вражеской сети локаторов, системам контроля за воздушным пространством, в частности средствам РЭБ», – отметил Тимочко.

Такие атаки ограничивают как маневренность, так и масштабирование российских войск. Конечно, все это работает комплексно: и удары по вражеским войскам на фронте, и удары по энергетике и нефтеперерабатывающих заводах.

«Если мы продолжим так работать в дальнейшем, возможности российской армии будут уменьшаться. Это существенно поможет и нашему фронту, ведь боеспособность россиян будет падать», – добавил Тимочко.

Интересно, что Россия так и не смогла рассредоточить свои системы электрогенерирования для того, чтобы минимизировать риски обесточивания собственных областей.

Насколько критическими являются удары по энергетике России?

Аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот заметил, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. В частности, отключения электроэнергии нарушают производство боеприпасов и вооружений для России – это наносит агрессору реальный ущерб.

«Если мы увидим отключение (света в России – 24 Канал), это будет свидетельством того, что удары становятся все более результативными. Это направление, в котором Украина начинает побеждать, и ей нужно получить решающую победу», – подчеркнул аналитик.

Марк Тот выразил надежду, что подобные атаки на российскую энергетику будут продолжаться, ведь наносят реальный ущерб агрессору во многих смыслах.

Удары по российской энергоструктуре: последние новости

В ночь на 5 октября российский Белгород окутала темнота. Взрывы прогремели на ТЭЦ «Луч», после чего в городе исчез не только свет, но и вода. Без благ остались и жители Белгородской области.

Уже 6 октября в городе снова жаловались на отсутствие электроэнергии. В Белгороде слышали 4 мощных взрыва. Вероятно, под ударом снова оказалась электростанция «Луч». К слову, россияне укрыли часть оборудования на электроподстанции антидроновой сеткой, однако, похоже, им это не помогло.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук