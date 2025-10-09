«Перемены в Беларуси могут произойти очень быстро» 9.10.2025, 17:02

1,622

Есть очень много угроз для Лукашенко.

Об этом в интервью Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из основателей движения сопротивления «Зубр» Евгений Афнагель, комментируя протесты в 2020 году:

— Для меня удивительно было считать, что 2020 год вообще стал для кого-то неожиданностью.Те, кто так говорили на протяжении пяти лет и продолжают говорить сейчас, просто, наверное, не знают наш народ.

Ведь все было понятно уже после массовых протестов против декрета о «тунеядцах», после празднования столетия БНР, после перезахоронения останков Кастуся Калиновского и его соратников, парламентской кампании, акций в защиту независимости в конце 2019 года.

Прогнозы о том, что произойдет в Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, делали многие политики. Об этом говорили Николай Статкевич, Андрей Санников, Владимир Некляев, Дмитрий Бондаренко, Наталья Радина, Павел Северинец, Геннадий Федынич, Андрей Шарендо. Об этом говорили многие блогеры и журналисты. Об этом говорили белорусы — и уже не только на кухнях.

В конце концов, об этом говорил и сам диктатор. Нужно было быть в то время слепым или глухим, чтобы считать, что в 2020 году ничего не произойдет.

Что же касается прогнозов на будущее, мне их пока сложно делать. К сожалению, я так и не смог увидеть Беларусь изнутри. Я не сужу только по тому, что слышал, находясь в тюрьме, по впечатлениям тех, кто остался в стране, и, в последнюю очередь, по комментариям и постам в соцсетях. Нужно учитывать, что в Беларуси продолжаются чудовищные репрессии, и большая часть людей просто не может открыто высказывать свое мнение.

Но это не значит, что его нет. Те, кто выходил на протесты в 2020 году, их родственники, друзья — никуда не исчезли. Вряд ли они изменили свои взгляды — причин ненавидеть диктатора стало намного больше.

Уверен, все эти люди по-прежнему хотят перемен в стране. 2020 год, надеюсь, научил нас всех тому, что нужно быть сильными, нужно действовать более решительно и организованно. Нужно перестать рассчитывать на то, что режим будет играть по каким-то правилам, соблюдать закон.

Перемены могут произойти очень быстро. Слишком много угроз для режима, факторов нестабильности. Катализатором может стать что угодно — повышение цен, невыплата зарплаты, проблемы в России.

Война в Украине — ключевой фактор, который влияет на весь наш регион. Она может и уже начинает распространяться на соседние страны ЕС, но если Запад проявит твердость и силу, то для России она станет тем же самым, чем в свое время стала афганская война для Советского Союза. Победа Украины означает крах всей путинской системы, а, возможно, даже распад России.

Естественно, Беларусь в этой схеме занимает ключевое место. 2020 год очень ярко продемонстрировал всему миру, всем, кто еще сомневался в этом, чего мы хотим. Многие белорусы сейчас воюют в Украине, поддерживают Украину теми или иными способами.

Находясь в тюрьме, мы это понимали, пытались по крохам информации, обрывкам новостей понять, что происходит на фронте, просто молились за тех, кто защищает Украину. Мы знали, что судьба Беларуси решается на полях Донбасса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com