«Перемены в Беларуси могут произойти очень быстро»
- 9.10.2025, 17:02
- 1,622
Есть очень много угроз для Лукашенко.
Об этом в интервью Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из основателей движения сопротивления «Зубр» Евгений Афнагель, комментируя протесты в 2020 году:
— Для меня удивительно было считать, что 2020 год вообще стал для кого-то неожиданностью.Те, кто так говорили на протяжении пяти лет и продолжают говорить сейчас, просто, наверное, не знают наш народ.
Ведь все было понятно уже после массовых протестов против декрета о «тунеядцах», после празднования столетия БНР, после перезахоронения останков Кастуся Калиновского и его соратников, парламентской кампании, акций в защиту независимости в конце 2019 года.
Прогнозы о том, что произойдет в Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, делали многие политики. Об этом говорили Николай Статкевич, Андрей Санников, Владимир Некляев, Дмитрий Бондаренко, Наталья Радина, Павел Северинец, Геннадий Федынич, Андрей Шарендо. Об этом говорили многие блогеры и журналисты. Об этом говорили белорусы — и уже не только на кухнях.
В конце концов, об этом говорил и сам диктатор. Нужно было быть в то время слепым или глухим, чтобы считать, что в 2020 году ничего не произойдет.
Что же касается прогнозов на будущее, мне их пока сложно делать. К сожалению, я так и не смог увидеть Беларусь изнутри. Я не сужу только по тому, что слышал, находясь в тюрьме, по впечатлениям тех, кто остался в стране, и, в последнюю очередь, по комментариям и постам в соцсетях. Нужно учитывать, что в Беларуси продолжаются чудовищные репрессии, и большая часть людей просто не может открыто высказывать свое мнение.
Но это не значит, что его нет. Те, кто выходил на протесты в 2020 году, их родственники, друзья — никуда не исчезли. Вряд ли они изменили свои взгляды — причин ненавидеть диктатора стало намного больше.
Уверен, все эти люди по-прежнему хотят перемен в стране. 2020 год, надеюсь, научил нас всех тому, что нужно быть сильными, нужно действовать более решительно и организованно. Нужно перестать рассчитывать на то, что режим будет играть по каким-то правилам, соблюдать закон.
Перемены могут произойти очень быстро. Слишком много угроз для режима, факторов нестабильности. Катализатором может стать что угодно — повышение цен, невыплата зарплаты, проблемы в России.
Война в Украине — ключевой фактор, который влияет на весь наш регион. Она может и уже начинает распространяться на соседние страны ЕС, но если Запад проявит твердость и силу, то для России она станет тем же самым, чем в свое время стала афганская война для Советского Союза. Победа Украины означает крах всей путинской системы, а, возможно, даже распад России.
Естественно, Беларусь в этой схеме занимает ключевое место. 2020 год очень ярко продемонстрировал всему миру, всем, кто еще сомневался в этом, чего мы хотим. Многие белорусы сейчас воюют в Украине, поддерживают Украину теми или иными способами.
Находясь в тюрьме, мы это понимали, пытались по крохам информации, обрывкам новостей понять, что происходит на фронте, просто молились за тех, кто защищает Украину. Мы знали, что судьба Беларуси решается на полях Донбасса.