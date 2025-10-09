Евгений Афнагель: Путь к победе состоит из нескольких этапов 9.10.2025, 7:51

Евгений Афнагель

Фото: Белсат

Перемены могут произойти очень быстро.

Евгений Афнагель — координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из основателей легендарного движения сопротивления «Зубр». Уже более четверти века он противостоит диктатуре Лукашенко, участвуя во всех знаковых акциях и событиях вплоть до революции 2020 года. В мае 2021 Евгения Афнагеля вместе с другими активистами «Европейской Беларуси» осудили на 7 лет по обвинению в «подготовке массовых беспорядков». Почти пять лет он провел в колонии и в Могилевской тюрьме № 4, пройдя через ШИЗО и ПКТ.

11 сентября 2025 года Евгений Афнагель был освобожден и насильственно выслан в Литву вместе с другими бывшими политзаключенными.

В разговоре с журналистом сайта Charter97.org Евгений поделился своей историей борьбы с режимом Лукашенко, а также рассказал об этапах пути к победе и объяснил, почему Беларусь проходит сейчас один из самых важных моментов, за которым возможен настоящий прорыв.

— О тебе сейчас пресса пишет: боец, кремень, у которого «ничто не отнимет его фирменную улыбку». Что тебя таким сделало? Что было самым важным — еще до тюрьмы, до революции?

— Пресса немного преувеличивает: я такой же человек, как и все. И уж точно не хочу быть похожим ни на кремень, ни на какой-либо другой камень. Но, в отличие от многих, я могу себя назвать счастливым по одной простой причине: у меня есть цели в жизни — понимание того, что я могу и должен делать. Они включают в себя, кроме всего прочего, в том числе и свободную Беларусь. И это не какой-то поэтический образ, а просто любимая страна, в которой мне было бы приятно и комфортно жить, которую хотелось бы защищать, которой я буду гордиться. А осознание этой цели — это заслуга моих родителей и моих друзей.

Так получилось, что я с детства знал настоящую историю Беларуси, ее символы. Знал, кто такие Всеслав Чародей, Константин Острожский, Кастусь Калиновский. Мои родители одинаково хорошо владели белорусским и русским языком, и я с детства их слышал. Они всегда открыто выражали свою позицию — даже в советское время. А потом у меня появились такие же друзья, вместе с которыми мы создавали «Зубр» и «Европейскую Беларусь», готовили 2020 год.

— Сколько тебя помню, ты всегда бился с режимом как с абсолютным злом — как герой из саги, даже когда это совсем не было мейнстримом. Как увидел 2020 год ты — человек, который еще до этого стал для многих символом сопротивления?

— Казалось бы, свобода — это абстрактное понятие, которое невозможно пощупать. Я помню момент, когда все изменилось. Так вышло, что день выборов я провел за решеткой, отбывая административный арест за одну из весенних акций. 12 августа меня, как и сотни других задержанных, досрочно освободили. Я вместе с Валентином Троцким возвращался в Минск из тюрьмы в Жодино. Первое, что мы увидели в городе — это сотни людей с флагами вдоль Проспекта Независимости, в Уручье и возле Национальной библиотеки. Увидели улыбки на лицах, свет в глазах. Минск было не узнать – тот серый, угрюмый, молчаливый город, к которому мы привыкли за десятилетия диктатуры, просто исчез за пару дней. Именно в тот момент я ощутил свободу физически. Она просто витала в воздухе, ее можно было вдохнуть, потрогать, чуть ли не попробовать на вкус.

Это ощущение было и позже, на акции 16 августа, когда мы с Павлом Юхневичем вели колонну из Малиновки в центр Минска, встречая на каждом новом перекрестке сотни людей из спальных районов. Потом были воскресные акции, ежедневные митинги на площади Независимости, встречи во дворах – и везде было это чувство. Описать или объяснить его рационально невозможно, но мне кажется, все, кто тогда был на улицах, меня поймут.

— После того, как ты «спокойно допил кофе», под звуки выламывания двери, начался арест и тюрьма. Что закалило тебя там? Какие яркие эпизоды больше всего запомнились?

— Расскажу об одном из таких эпизодов, случившемся во время нашего суда в Могилеве перед оглашением приговора. Это было 25 мая 2021 года.

За окном было пасмурно, а в комнате очень холодно, потому что сотрудники милиции специально включили кондиционер, который дул в клетку. К тому же, мы еще не знали, увидим ли мы наших близких, пустят ли их в зал

За пару минут до того, как зашла судья, Павел Северинец предложил всем взяться за руки и либо помолиться, либо просто подумать о том, что нас связывает и поддерживает. В тот момент, когда мы взялись за руки всемером, произошло что-то по-настоящему удивительное.

Тучи за окном разошлись — и зал суда просто озарился ярким, теплым солнечным светом. Это почувствовали все присутствующие. Каждый, наверное, из нас воспринял это как знак свыше. Ну а потом, наконец мы увидели родственников. Так день приговора стал настоящим праздником.

А что касается других ярких эпизодов — их на самом деле было очень много. И, наверное, рассказ о них может занять несколько часов, потому что какие-то события, которые поддерживали дух, поднимали настроение, происходили каждый день. Это и письма поддержки – их было очень много до запрета на переписку, и общение с людьми: в колонии с теми, с которыми я был в одном отряде, а в крытой тюрьме — с теми, с кем я был в одной камере, и конфузы администрации, которых тоже хватало.

— Понятно, что никакой Лукашенко никого не «освободил», а произошла депортация из страны с попыткой де факто лишения гражданства. И тем не менее: что ты почувствовал в этот день, какие были первые мысли?

— Мысли и эмоции были разные. С одной стороны, я был очень рад просто увидеть небо не через решетку, деревья, поля, услышать пение птиц, вдохнуть свежий воздух, поговорить со своими друзьями, с коллегами, с которыми мы не виделись очень давно — с кем-то 4 года, с кем-то 5 лет. Потом, когда уже пересекли границу, поговорить со своей женой, со своей мамой, со своими друзьями, которые боролись за наше освобождение, находясь вне Беларуси.

С другой стороны, было понимание того, что нас использовали как товар, обменяв на какие-то поблажки для Лукашенко. Естественно, ничего приятного в этом не было. Подобная торговля с диктатором только поощряет его брать новых заложников.

Ну а когда я узнал, что нас лишили паспортов, (а это было уже на территории Литвы), первая реакция была… смех. Те люди, которых перечислила сотрудница литовской таможни, сказав, что наших документов нет, хорошо друг друга знали. Мы просто поняли, что это такая подленькая низкая месть бессильного старика, который просто понимает, что под давлением извне он вынужден нас освободить, понимает, что мы уже не в его власти — и хочет так вот мелко нагадить.

Понятно, что ни Лукашенко, ни кто-либо иной не сможет лишить нас Родины, не сможет лишить нас права вернуться в Беларусь, это просто вопрос времени.

— Николай Статкевич сломал им игру? Что думаешь о его поступке?

— Николай Статкевич сломал игру не только Лукашенко, но и тем, кто ему сознательно или несознательно помогал. Тем, кто отмывал и продолжает отмывать его олигархов, тем, кто призывал и продолжает призывать отменить санкции против режима, ослабить давление. Тем, кто говорит о «безусловном диалоге» с человеком, по прямому приказу которого убивают и пытают заложников-политзаключенных, кошмарят вообще весь народ. Тем самозванцам, которые почему-то выступают от имени в том числе и нас, бывших политзаключенных, и тех, кто сидит сейчас в тюрьмах. Сейчас они все в растерянности и не знают, что делать.

В этом заслуга Николая Статкевича. Он выступил как лидер, он заставил остальных играть по его правилам, не подчинился их воле, не стал объектом торга, а стал тем, кем он был всегда — субъектом белорусской политики. И сейчас ход за нами, потому что, как многие уже неоднократно говорили, жизни Николая Статкевича угрожает большая опасность.

Лукашенко смертельно боится сильных оппонентов. Когда он в таком состоянии, то способен на самые неадекватные поступки. Тот же 2020-й год это показал.

Наша задача — спасти Николая Статкевича и добиться освобождения и его, и всех остальных политзаключенных. А, как показывает практика, это возможно путем усиления давления на режим и разговора с ним с позиции силы.

— Ты предсказал в начале 2020 года массовые протесты и революцию и эта фраза даже цитировалась обвинителем на процессе. Визионерство вещь рискованная, но тем не менее: как оцениваешь ситуацию в Беларуси и нашем регионе? Какой прогноз на ближайшее время?

— Для меня удивительно было считать, что 2020 год вообще стал для кого-то неожиданностью.Те, кто так говорили на протяжении пяти лет и продолжают говорить сейчас, просто, наверное, не знают наш народ.

Ведь все было понятно уже после массовых протестов против декрета о «тунеядцах», после празднования столетия БНР, после перезахоронения останков Кастуся Калиновского и его соратников, парламентской кампании, акций в защиту независимости в конце 2019 года.

Прогнозы о том, что произойдет в Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, делали многие политики. Об этом говорили Николай Статкевич, Андрей Санников, Владимир Некляев, Дмитрий Бондаренко, Наталья Радина, Павел Северинец, Геннадий Федынич, Андрей Шарендо. Об этом говорили многие блогеры и журналисты. Об этом говорили белорусы — и уже не только на кухнях.

В конце концов, об этом говорил и сам диктатор. Нужно было быть в то время слепым или глухим, чтобы считать, что в 2020 году ничего не произойдет.

Что же касается прогнозов на будущее, мне их пока сложно делать. К сожалению, я так и не смог увидеть Беларусь изнутри. Я не сужу только по тому, что слышал, находясь в тюрьме, по впечатлениям тех, кто остался в стране, и, в последнюю очередь, по комментариям и постам в соцсетях. Нужно учитывать, что в Беларуси продолжаются чудовищные репрессии, и большая часть людей просто не может открыто высказывать свое мнение.

Но это не значит, что его нет. Те, кто выходил на протесты в 2020 году, их родственники, друзья — никуда не исчезли. Вряд ли они изменили свои взгляды — причин ненавидеть диктатора стало намного больше.

Уверен, все эти люди по-прежнему хотят перемен в стране. 2020 год, надеюсь, научил нас всех тому, что нужно быть сильными, нужно действовать более решительно и организованно. Нужно перестать рассчитывать на то, что режим будет играть по каким-то правилам, соблюдать закон.

Перемены могут произойти очень быстро. Слишком много угроз для режима, факторов нестабильности. Катализатором может стать что угодно — повышение цен, невыплата зарплаты, проблемы в России.

Война в Украине — ключевой фактор, который влияет на весь наш регион. Она может и уже начинает распространяться на соседние страны ЕС, но если Запад проявит твердость и силу, то для России она станет тем же самым, чем в свое время стала афганская война для Советского Союза. Победа Украины означает крах всей путинской системы, а, возможно, даже распад России.

Естественно, Беларусь в этой схеме занимает ключевое место. 2020 год очень ярко продемонстрировал всему миру, всем, кто еще сомневался в этом, чего мы хотим. Многие белорусы сейчас воюют в Украине, поддерживают Украину теми или иными способами.

Находясь в тюрьме, мы это понимали, пытались по крохам информации, обрывкам новостей понять, что происходит на фронте, просто молились за тех, кто защищает Украину. Мы знали, что судьба Беларуси решается на полях Донбасса.

— Не хочу пафоса, но возвращение героя — один из центральных сюжетов в истории и коллективном сознании человечества. Каким будет возвращение домой белорусских героев?

— Неожиданным для врагов — ожидаемым для друзей. Как в 2020 году, только с лучшим итогом.

— Знаю многих людей еще со времен «Зубра», которые прошли твою «школу жизни» — в походах, уличных акциях, совместных «сутках», на тренингах и даже во время подъема на Эльбрус. Ты никогда не был ментором, но мог сказать нужное слово в нужный момент. Скажи его сейчас — белорусам на родине и в эмиграции.

— Путь к победе — неважно, в бизнесе, в спорте или в войне — состоит из нескольких этапов. Осознание цели — оценка ситуации — принятие решения — подготовка, тренировка, работа — испытания и их преодоление — прорыв — достижение цели.

Мы, белорусы, сейчас проходим через самое сложное.

Это испытания — репрессиями, пытками, потерями близких, тюрьмами, изгнанием. Но в первую очередь — сомнениями и попыткой подрыва нашей веры в победу. Преодолеем этот этап — и выйдем на совершенно другой уровень. «Тот, кто выживает в тяжелых условиях, станет сильным, тот, кто избежал испытаний, ослабнет», — писал Сунь Цзы. Затем настанет время рывка — момента, когда опыт, знания, боль, усилия соединяются в новое качество, которое становится залогом победы.

Верьте в себя, верьте в Беларусь, верьте в наш великий народ — и у нас все получится.

