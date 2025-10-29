Литва приняла решение по закрытию границы с Беларусью

Литва приняла решение по закрытию границы с Беларусью1
29.10.2025
(обновлено) Стали известны сроки.
По решению правительства Литвы до 30 ноября будут закрыты пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Пункт пропуска «Мядининкай» продолжит работать частично, с некоторыми исключениями.
Неофициально об этом сообщалось и раньше, но теперь есть четкое и конкретное решение с указанием сроков.
Пересекать границу с Литвой можно будет в следующих случаях:
Обладатели дипломатических паспортов или перевозящие диппочту;
Пассажиры, направляющиеся из Беларуси в Калининградскую область и обратно;
Граждане Литвы и других стран ЕС, и члены их семей (только на въезд в Литву);
Обладатели литовского ВНЖ (только на въезд в Литву).
Напомним, на прошлой неделе аэропорт Вильнюса четырежды приостанавливал работу из-за метеозондов, которые летели с территории Беларуси. Трижды при этом Литва приостанавливала работу двух пунктов пропуска в ночное время. На четвертый раз, в воскресенье вечером, было объявлено, что работа КПП приостанавливается на неопределенный срок.