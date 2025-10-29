закрыть
29 октября 2025, среда, 15:02
Литва приняла решение по закрытию границы с Беларусью

  • 29.10.2025, 14:34
Литва приняла решение по закрытию границы с Беларусью

(обновлено) Стали известны сроки.

По решению правительства Литвы до 30 ноября будут закрыты пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Пункт пропуска «Мядининкай» продолжит работать частично, с некоторыми исключениями.

Неофициально об этом сообщалось и раньше, но теперь есть четкое и конкретное решение с указанием сроков.

Пересекать границу с Литвой можно будет в следующих случаях:

Обладатели дипломатических паспортов или перевозящие диппочту;

Пассажиры, направляющиеся из Беларуси в Калининградскую область и обратно;

Граждане Литвы и других стран ЕС, и члены их семей (только на въезд в Литву);

Обладатели литовского ВНЖ (только на въезд в Литву).

Напомним, на прошлой неделе аэропорт Вильнюса четырежды приостанавливал работу из-за метеозондов, которые летели с территории Беларуси. Трижды при этом Литва приостанавливала работу двух пунктов пропуска в ночное время. На четвертый раз, в воскресенье вечером, было объявлено, что работа КПП приостанавливается на неопределенный срок.

