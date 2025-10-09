закрыть
9 октября 2025, четверг, 21:36
Чемпионат мира по футболу может впервые пройти в нечетный год

  • 9.10.2025, 20:55
Из-за переноса турнира с лета на другое время года.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что идет обсуждение переноса чемпионатов мира с лета на другое время. Его слова приводит The Guardian.

«Речь идет не только об одном чемпионате мира, это рассуждения в общем. Даже в некоторых европейских странах играть в июле очень жарко. Лучший месяц для футбола, июнь, в Европе используется нечасто», — сказал Инфантино.

Он назвал октябрь и март «месяцами, когда можно играть где угодно», и призвал быть «открытыми» к обсуждению календаря.

Право на ЧМ-2034 ранее получила Саудовская Аравия, и турнир наверняка пройдет в зимнее время. В 2022-м мировое первенство в Катаре состоялось в ноябре—декабре, но в 2034-м в эти месяцы пройдет Рамадан, поэтому турнир могут сдвинуть на январь 2035-го, пишет The Athletic.

В 2026-м чемпионат мира примут США, Мексика и Канада.

