Украинский спецназ высадился с особой миссией в Покровске 1.11.2025, 9:59

2,882

Операцией руководит лично Кирилл Буданов.

Украинское командование в начале этой недели направило в Покровск спецподразделения ВСУ для противодействия российской армии — именно в то время, когда военное командование ВС РФ заявляло о якобы окружении украинских защитников на этом участке фронта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в украинской армии.

«Эта операция демонстрирует, как Украина борется за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе после того, как в этом месяце десятки российских войск прорвали его периметр», — пишет медиа.

Reuters отмечает, что спецназовцы Сил обороны Украины высадились в Покровске еще несколько дней назад. Для операции применили Black Hawk. Сама операция, как рассказали медиа в комментарии в 7-м корпусе быстрого реагирования, была осложнена из-за российских беспилотников, которые действовали в этом районе.

СМИ также подтвердило информацию «Суспільного» о том, что операцией в Покровске руководит лично начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

Другой источник рассказал Reuters, что украинские спецназовцы отправились в те части Покровска, которые Кремль считает «жизненно важными» для украинской логистики. К тому же, как утверждает медиа, захват Россией Покровска может позволить ВС РФ продвинуться дальше в восточную часть Донецкой области, которую Кремль хочет оккупировать полностью.

Источники в украинской армии рассказали агентству, что по меньшей мере две сотни российских военнослужащих прорвали оборону Покровска, проникнув в город.

В российском Минобороны на момент публикации комментариев об операции ВСУ в Покровске не высказывали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com