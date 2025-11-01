закрыть
Украинский спецназ высадился с особой миссией в Покровске

  • 1.11.2025, 9:59
  • 2,882
Операцией руководит лично Кирилл Буданов.

Украинское командование в начале этой недели направило в Покровск спецподразделения ВСУ для противодействия российской армии — именно в то время, когда военное командование ВС РФ заявляло о якобы окружении украинских защитников на этом участке фронта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в украинской армии.

«Эта операция демонстрирует, как Украина борется за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе после того, как в этом месяце десятки российских войск прорвали его периметр», — пишет медиа.

Reuters отмечает, что спецназовцы Сил обороны Украины высадились в Покровске еще несколько дней назад. Для операции применили Black Hawk. Сама операция, как рассказали медиа в комментарии в 7-м корпусе быстрого реагирования, была осложнена из-за российских беспилотников, которые действовали в этом районе.

СМИ также подтвердило информацию «Суспільного» о том, что операцией в Покровске руководит лично начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

Другой источник рассказал Reuters, что украинские спецназовцы отправились в те части Покровска, которые Кремль считает «жизненно важными» для украинской логистики. К тому же, как утверждает медиа, захват Россией Покровска может позволить ВС РФ продвинуться дальше в восточную часть Донецкой области, которую Кремль хочет оккупировать полностью.

Источники в украинской армии рассказали агентству, что по меньшей мере две сотни российских военнослужащих прорвали оборону Покровска, проникнув в город.

В российском Минобороны на момент публикации комментариев об операции ВСУ в Покровске не высказывали.

