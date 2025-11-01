Пострадавших при взрыве на «Беларуськалии» перевезли в ожоговый центр Минска 1.11.2025, 12:31

1,860

Появилась новая информация от Минздрава.

Вечером 31 октября в Солигорской центральной райбольнице прошли медицинские консилиумы по тактике лечения четырех пострадавших в результате взрыва емкости из-под соляной кислоты на «Беларуськалии».

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

После оценки сложного состояния пациентов – молодой женщины и трех мужчин – всех пострадавших решили перевести для лечения в Минск.

До транспортировки двум пациентам провели необходимые операции, затем всех четверых на реанимобилях в сопровождении ГАИ перевезли в Республиканский ожоговый центр и отделение нейрореанимации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска.

Минздрав сообщает, что за состоянием пострадавших наблюдают врачи высшей квалификации.

Напомним, на промплощадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты. По предварительной информации, пострадали 4 человека, а также произошло повреждение соседней емкости с соляной кислотой. Пострадавшие с химическими ожогами и комбинированными травмами находятся в Солигорской центральной районной больнице.

Администрация «Беларуськалия» заявила, что Солигорск не попадает в зону химического заражения при выбросе соляной кислоты в ОАО «Беларуськалий».

«Все цеха рудоуправления работают в штатном режиме», – отметили на предприятии.

