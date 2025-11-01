В Минобороны РФ отчитались об «уничтожении» несуществующей бригады ВСУ 1.11.2025, 21:34

В РФ рассказали о новых виртуальных «победах» на фронте.

Российское Минобороны в очередной раз отчитывается, как армия РФ получает на фронте одну «победу» за другой. Однако в этих «отчетах» есть нюанс.

Об этом сообщает Telegram оперативно-тактической группировки «Харьков».

В частности, в РФ заявили, что «отбили» атаку ВСУ в северо-западном направлении (речь о Купянском направлении) с целью выхода из кольца окружения.

«Уничтожено восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Большая Шапковка Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков», - говорят в Минобороны РФ.

Однако есть нюанс - Россия снова находится в виртуальной реальности, рисуя себе «победы». В ОТГ «Харьков» рассказали, что 16-й механизированной бригады ВСУ вообще не существует.

«На этот раз оно (Минобороны - ред.) на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс - такой бригады в Вооруженных Силах просто не существует. Поэтому кого победило в виртуальной битве МО РФ остается загадкой...», - написали военные.

