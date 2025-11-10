закрыть
Белорусский хоккеист Артем Левшунов набрал два очка в матче «Чикаго» против «Детройта»

  • 10.11.2025, 9:57
Артем Левшунов
Фото: Getty Images

У белоруса уже девять результативных баллов в НХЛ.

«Чикаго» в гостях обыграл «Детройт» - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в регулярном чемпионате НХЛ, пишет hockey.by.

Белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов дважды отметился ассистентскими баллами в большинстве – на 1-й (1:0) и 46-й (3:1) минутах.

Артем Левшунов провел на льду 17:08 (19 смен), из них 01:19 – в большинстве, 02:07 – в меньшинстве, набрал 2 (0+2) очка, исполнил 2 броска, которые оказались заблокированы соперниками, применил 2 силовых приема, допустил 1 потерю, совершил 1 перехват, 2 блок-шота и закончил встречу с показателем полезности «0».

В 15 матчах нынешнего сезона на счету Артема Левшунова 9 (0+9) очков, 10 минут штрафа и показатель полезности «+3». В 7 последних встречах он набрал 7 результативных баллов.

