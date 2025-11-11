закрыть
11 ноября 2025, вторник, 8:58
Левандовский стал лидером по числу хет-триков за 10 сезонов

  • 11.11.2025, 8:29
Левандовский стал лидером по числу хет-триков за 10 сезонов
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images

Роналду - 3-й, Месси - 4-й.

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский вышел на первое место по количеству хет-триков во всех матчах за 10 последних сезонов, забив три гола в ворота «Сельты» (4:2) в 12-м туре Ла Лиги.

Как передает Oxu.Az, команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания).

Польский нападающий отметился 26-м хет-триком в 556-м матче. На счету португальца Криштиану Роналду 23 матча с тремя голами из 413 в сумме. Столько же у экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси, но аргентинец сыграл на 38 матчей больше. На втором месте располагается форвард «Баварии» Гарри Кейн (558 матчей, 25 хет-триков).

Лидеры по числу хет-триков за последние 10 сезонов:

1. Роберт Левандовский («Барселона») - 556 матчей, 26 хет-триков.

2. Гарри Кейн («Бавария») - 558 матчей, 25 хет-триков.

3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») - 413 матчей, 23 хет-трика.

4. Лионель Месси («Интер Майами») - 451 матч, 23 хет-трика.

5. Килиан Мбаппе («Реал») - 536 матчей, 23 хет-трика.

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») - 296 матчей, 21 хет-трик.

Следом в рейтинге с 10 хет-триками идут нападающие Серхио Агуэро (252 матча), Луис Суарес (367), Виссам Бен-Йеддер (388) и Пьер-Эмерик Обамеянг (408).

