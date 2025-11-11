Как НАТО может парализовать российскую авиацию 11.11.2025, 12:37

Москва уязвима к задержкам и перебоям поставок комплектующих.

Запад может нанести серьезный удар по российским истребителям Су, используя слабые места в цепочках поставок, говорится в новом отчете британского аналитического центра RUSI. Россия по-прежнему сильно зависит от импорта материалов и комплектующих для производства боевой авиации, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Москва уязвима к задержкам и перебоям поставок комплектующих для выпуска и обслуживания самолетов. Дополнительные санкции, ориентированные на поставщиков более низкого уровня, могут замедлить или даже сорвать производство таких моделей, как Су-30, Су-34, Су-35С и новейший Су-57.

Россия активно использует авиацию в войне против Украины, нанося удары по городам и инфраструктуре. При этом воздушные силы понесли меньшие потери, чем сухопутные, что делает авиацию критически важным ресурсом для Кремля. Однако, по оценке экспертов, российские самолеты уступают западным и китайским аналогам, хотя и остаются значимым фактором на поле боя.

Кремль испытывает трудности с заменой импортных материалов, а в некоторых сферах ее зависимость от внешних поставок даже растет. На фоне этого потенциальные покупатели все чаще выбирают другую технику, как Индия, у которой есть на вооружении российские Су и французские Rafale.

Аналитики считают, что санкции США, Великобритании и ЕС способны ударить по ключевым поставкам для авиапрома. Одновременно Украина продолжит атаковать объекты, обеспечивающие производство авиации, что создаст дополнительные окна возможностей для Запада.

Утечка кадров, если ее стимулировать, может подорвать способность России поддерживать свои программы. Снижение доверия к надежности российских самолетов может сорвать экспортные контракты, оцениваемые в сотни миллионов долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com