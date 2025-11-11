закрыть
Зачистка белорусского рынка такси продолжилась в Гомеле и Мозыре

  • 11.11.2025, 15:11
Силовики заявили о фиктивных фирмах и уходе от уплаты налогов.

Силовики вслед за столицей продолжают чистить ряды таксистов в регионах. Тех, кто использует для ухода от налогов фирмы-однодневки и дробление бизнеса.

В их прицеле на этот раз оказались 2 бизнес-группы таксистов Гомельской области, с которых в бюджет не поступило боле 6,2 млн рублей, - сообщает «Первый информационный».

В одной из групп, действовавшей в Гомеле, было создано на подставных лиц 17 фирм, а в схему было вовлечено 400 автомобилей и более 500 водителей

«После организации регистрации лжеструктур были заключены эффективные договора аренды между лжеструктурами и субъектами хозяйствования реального сектора экономики. Это позволяло субъектам реального сектора экономики перечислять полученную выручку от оказанных услуг на расчетные счета лжеструктур, где данные денежные средства скрывались от налогообложения. В последующем поступившие на расчетные счета лжеструктуры денежные средства обналичивались. Сумма обналиченных денежных средств составляла порядка 70 % от общей выручки», - рассказал представитель УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Гомельской области Андрей Сенников.

Оставшиеся 30% возвращались тем же фирмам перевозчиков, но уже в виде платы по фиктивным договорам аренды машин.

Ущерб государства в рамках деятельности этой бизнес-группы составил 3,7 млн рублей.

Еще одна структура была разоблачена в Мозыре, где директор открыл 3 новые фирмы, чтобы разделить выручку.

По закону молодые компании попадают под упрощенную систему налогообложения, и на этом он попытался получить дополнительный доход в свой карман.

«Это позволило ему в период с 2022 по 2024 год разделить полученную выручку между подконтрольными субъектами, занизить налоговую базу и уклониться от уплаты налогов бюджета», - рассказал Андрей Сенников.

Мозырянин сокрыл таким образом 2,5 млн рублей.

