Фиаско российского МиГ-35 11.11.2025, 16:27

1,570

Попытки продаж самолета провалились.

МиГ-35 — последняя версия российского истребителя МиГ-29, созданная как легкий и маневренный многоцелевой самолет с усовершенствованным радаром, средствами радиоэлектронной борьбы и возможностью точечных ударов. На бумаге он должен был закрыть промежуток между истребителями 4-го и 5-го поколения, но на практике ему не хватает низкой заметности, развитой сетевой инфраструктуры и масштабов производства, пишет 19FortyFive.

Производство МиГ-35 по-прежнему невелико, а попытки экспортных поставок в Египет, Вьетнам и другие страны провалились. Война в Украине отвлекла ресурсы и показала ограничения самолета: по сообщениям, лишь единичные машины принимали участие в боевых действиях, и их эффект против плотной украинской ПВО оказался минимальным.

Истребитель способен вести воздушные бои и наносить удары по наземным целям, включая использование управляемых ракет и авиационных бомб. Высокое отношение тяги к весу и современная система управления делают МиГ-35 маневренным, что соответствует традиционной российской доктрине превосходства в ближнем бою. Однако в современном бою против скрытных самолетов и интегрированных систем ПВО эти возможности ограничены.

Экспортные перспективы МиГ-35 также невелики. В странах с историческими связями с Россией, таких как Египет и Вьетнам, предпочтение было отдано европейским и китайским истребителям. Война в Украине дополнительно ограничила производство и поставки, а будущее самолета остается туманным на фоне тенденции к внедрению технологий малой заметности и сетевых возможностей у конкурентов.

Таким образом, МиГ-35 остается скорее модернизацией МиГ-29, чем полноценным истребителем нового поколения. Без скрытности и широкого производственного и экспортного потенциала его роль на современном авиарынке и в российских вооруженных силах постепенно снижается.

