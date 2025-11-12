Россия исчерпала основные силы и оперативные резервы под Покровском 1 12.11.2025, 12:04

Стало известно, что задумало командование РФ.

Российские войска в срочном порядке перебрасывают подкрепления на Покровское направление из-за недостатка резервов.

Об этом сообщает движение «Атеш» в Telegram.

Как сообщает «Атеш», ежедневно в сторону Покровска направляется военная техника с личным составом, который, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.

У российской армии, по информации агентов, исчерпаны как основные силы, так и оперативные резервы, поэтому оккупанты вынуждены ослаблять другие участки фронта.

«Агенты из 506-го мотострелкового полка РФ сообщают, что в их расположение ежедневно прибывают сотни новых солдат, которых сразу отправляют в штурмовые действия, часто без надлежащего оформления в подразделениях», - пишет «Атеш».

Такие данные, по оценке «Атэш», свидетельствуют, что Кремль пытается любой ценой захватить Покровск, несмотря на значительные потери в живой силе и технике.

