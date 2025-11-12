Российский ВПК погрузился в кризис 12.11.2025, 16:25

Восстановление производства вооружений займет годы.

Война в Украине и западные санкции серьезно подрывают российскую военную промышленность. Производственные линии не справляются с требованиями времени, а амбициозные проекты, такие как Су-75, Су-57, Т-14 «Армата» и ПАК ДА, продолжают переноситься. Заводы испытывают дефицит микропроцессоров, квалифицированных кадров и финансовых ресурсов, что вынуждает Москву ремонтировать старую технику вместо выпуска новейших систем, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Мобилизация забрала значительную часть рабочей силы, а боеготовность солдат низкая. Многие молодые мужчины, способные работать на производстве, находятся на фронте и погибают, оставляя пожилых сотрудников, недостаточно подготовленных к интенсивной работе.

Снижение цен на нефть и растущие расходы на войну сокращают бюджетные возможности. Россия вынуждена выбирать приоритеты между армией, флотом и авиацией, но ресурсов на все не хватает. Международные санкции ограничили доступ к высокотехнологичным компонентам, а поставки из дружественных стран часто задерживаются и уступают по качеству.

Крупные проекты, такие как Су-75 и Су-57, испытывают проблемы с серийным производством и экспортом. Т-14 «Армата» остается дорогим и переоцененным, а ПАК ДА откладывается снова и снова. Российский флот также страдает — в частности, нет полноценного авианосца.

Сохранились советские методы работы — заводы рассредоточены, квоты часто формальны, а исследования и разработки не соответствуют уровню мировых стандартов. В совокупности это приводит к задержкам, сокращению экспорта и снижению сдерживающей мощи России.

Аналитики предупреждают, что восстановление военной промышленности займет годы. Пока же Украина, США и НАТО могут продолжать давление, ослабляя возможности России производить современные вооружения и влияя на ход войны.

