13 ноября 2025, четверг, 14:15
В НХЛ появится еще один белорус

  • 13.11.2025, 13:31
В НХЛ появится еще один белорус
Виталий Пинчук

Виталий Пинчук может стать хоккеистом «Торонто».

Североамериканский журналист Роб Коуч заявил, что нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук с большой долей вероятности перейдет в НХЛ, где им уже интересуются несколько команд, пишет theleafsnation.com.

В сезоне-2025/26 нападающий провел 25 матчей в составе «зубров», где набрал 24 очка (10+14) при показателе полезности «+11» и 8 минутах штрафа.

Пинчук – интересный игрок, и неудивительно, что многие клубы НХЛ проявляют к нему интерес, признается Роб Коуч.

«Его переход в НХЛ выглядит неизбежным. Осталось лишь понять, где он хочет играть. Предполагается, что Виталий будет искать команду, где сможет проявить себя на контракте новичка, а уже после этого – подписать более выгодное соглашение», — цитирует Коуча NHL Trade Rumors.

Автор портала TheLeafsNation Джон Стейтцер в своей статье отметил, что форвард минского «Динамо» может стать потенциальной целью для «Торонто Мэйпл Лифс».

