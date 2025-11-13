В НХЛ появится еще один белорус
- 13.11.2025, 13:31
Виталий Пинчук может стать хоккеистом «Торонто».
Североамериканский журналист Роб Коуч заявил, что нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук с большой долей вероятности перейдет в НХЛ, где им уже интересуются несколько команд, пишет theleafsnation.com.
В сезоне-2025/26 нападающий провел 25 матчей в составе «зубров», где набрал 24 очка (10+14) при показателе полезности «+11» и 8 минутах штрафа.
Пинчук – интересный игрок, и неудивительно, что многие клубы НХЛ проявляют к нему интерес, признается Роб Коуч.
«Его переход в НХЛ выглядит неизбежным. Осталось лишь понять, где он хочет играть. Предполагается, что Виталий будет искать команду, где сможет проявить себя на контракте новичка, а уже после этого – подписать более выгодное соглашение», — цитирует Коуча NHL Trade Rumors.
Автор портала TheLeafsNation Джон Стейтцер в своей статье отметил, что форвард минского «Динамо» может стать потенциальной целью для «Торонто Мэйпл Лифс».