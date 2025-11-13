закрыть
13 ноября 2025, четверг
Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ

  • 13.11.2025, 14:24
Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ
коллаж: Главред, фото: instagram.com

Стало известно, где она сейчас находится.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, отправил свою дочь Аллу-Викторию из РФ.

Как стало известно из соцсетей девочки, она продолжает учиться в школе в Дубае, пишет «Главред».

Алла Виктория опубликовала кадры, на которых позировала на фоне небоскребов Дубая вместе с подругой. Российские журналисты даже предположили, что девочка заставила отца-путиниста вернуть ее в ОАЭ из России.

Алла-Виктория в ОАЭ
Фото: скрин instagram.com

Отметим, за последние несколько лет Алла-Виктория уже пять раз отправлялась учиться в Дубай, но все же возвращалась в Москву.

Алла-Виктория
Фото: instagram.com
