Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ4
- 13.11.2025, 14:24
Стало известно, где она сейчас находится.
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, отправил свою дочь Аллу-Викторию из РФ.
Как стало известно из соцсетей девочки, она продолжает учиться в школе в Дубае, пишет «Главред».
Алла Виктория опубликовала кадры, на которых позировала на фоне небоскребов Дубая вместе с подругой. Российские журналисты даже предположили, что девочка заставила отца-путиниста вернуть ее в ОАЭ из России.
Отметим, за последние несколько лет Алла-Виктория уже пять раз отправлялась учиться в Дубай, но все же возвращалась в Москву.