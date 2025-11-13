«Рейвен Рок»: как выглядит главный ядерный бункер США 1 13.11.2025, 19:34

Этот подземный комплекс называют «вторым Пентагоном».

После выхода на Netflix фильма «Дом динамита», зрители вновь заинтересовались темой ядерной угрозы и секретных правительственных убежищ. Один из самых известных таких объектов — «Рейвен Рок», расположенный в южной Пенсильвании, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Этот подземный комплекс, прозванный «вторым Пентагоном», был построен по распоряжению президента Гарри Трумэна в начале холодной войны. Его основная цель — обеспечить непрерывность работы правительства США в случае ядерного удара.

Объект действует и по сей день. Он скрыт внутри горы, имеет собственные источники энергии, воды и систему фильтрации воздуха. Внутри находится целый подземный город с пожарной службой, полицией, медпунктами и столовыми.

Журналист и исследователь Гаррет Графф утверждает, что после терактов 11 сентября комплекс был расширен и способен принять до 5 000 человек — без членов их семей. Условия внутри больше напоминают убежище: общие спальни, душевые и минимальный комфорт.

Помимо «Горы Ворона», в США действуют и другие стратегические бункеры: Комплекс NORAD в горе Шайенн в Колорадо, управляемый Космическими силами США, и «Маунт-Уэзер– в Вирджинии.

Среди рассекреченных объектов — бункер под отелем Greenbrier в Западной Вирджинии, созданный в 1960-х для Конгресса США. Его существование оставалось тайной до 1992 года, а сегодня он открыт для туристов.

«Рейвен Рок» остается напоминанием о том, что даже в XXI веке США продолжают готовиться к худшему сценарию — ядерной войне.

