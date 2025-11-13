Девушка из Эквадора удивилась «белорусским технологиям» при сушке посуды 13.11.2025, 23:14

Видео.

Эрика родом из Эквадора и находится в отношениях с белорусом Дмитрием. На своей странице в тиктоке девушка часто делится наблюдениями о белорусской культуре и быте, сравнивая их с тем, что привыкла видеть у себя на родине, пишет BGMedia.

В одном из видео она показала, как белорусы сушат посуду после мытья — и это её искренне удивило. По словам Эрики, ничего подобного она не видела ни в какой другой стране.

На кадрах видно, как Дмитрий ставит посуду на сушку, встроенную над раковиной. Под ней — специальный лоток, в который стекает вода и который можно легко вынуть, чтобы ее вылить. Это помогает предотвратить появление плесени.

Когда Эрика спросила, как называется эта удобная конструкция, парень в шутку ответил, что это такая технология.

Многих белорусов повеселило это видео. Некоторые отметили, что такую «технологию» действительно мало где встретишь, кроме некоторых стран Восточной Европы.

«В других местах чаще встретишь посудомоечную машину, где всё сохнет сразу. Или мелкую сушку без лотка».

«Технология действительно безумная. Такого нет нигде, только у нас».

«У меня такая же вещь в Польше со старых годов».

Нашлись и шутки на эту тему:

«Что за ложь? Мы, славяне, всегда ставим сковородки в духовку (конечно, не разогретую)».

