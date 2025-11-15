FT: США собираются убрать российский газ из Европы 15.11.2025, 9:41

До последней молекулы.

Должностные лица США совершали поездки по странам Европы для продвижения американских энергоносителей вместо российских, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, американская сторона пытается уничтожить «весь до последней молекулы» российский газ на европейском рынке.

Отмечается, что кампания американских чиновников совпала с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского «Лукойла», против которого США ввели санкции. Это доставило сложности нефтетрейдеру, поскольку СМИ в тот момент сосредоточились на прошлых связях компании с Россией.

Gunvor был назван «Лукойлом» потенциальным покупателем, но Минфин США предупредил, что не выдаст этой компании лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.

До 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, который за день до введения в отношении него санкций США продал свою долю - 43,5% акций Gunvor другому крупному акционеру компании, Торбьёрну Торнквисту. Тот в результате получил 86% акций на $6,6 млрд. Сейчас Торнквист - председатель совета директоров.

Важно, что несмотря на контроль над Gunvor, американские власти по-прежнему опасались ее возможных связей с Москвой. Дэниел Фрид, бывший координатор по политике санкций, рассказал:

«Gunvor был хорошо известен всем, кто был знаком с Россией при Путине».

Издание напоминает, что США на официальном уровне требуют от союзников прекратить закупки российских газа и нефти. Американские делегации на переговорах с другими странами каждый раз поднимают вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.

