Видеофакт: НАТО показало, как уничтожит корабли России

Торпеда разнесла фрегат KNM Trondheim.

16 ноября в Сети продемонстрировали зрелищные кадры учений Aegir 25 НАТО, которые проводились в районе Андфьорда (Норвегия). Во время маневров на море субмарина KNM Uthaug выпустила торпеду по фрегату KNM Trondheim, буквально разнеся его на части.

Уничтожение корабля засняли на видео, которое опубликовало Объединенное командование вооруженных сил НАТО в Норфолке.

На записи можно увидеть, как снаряд попадает в левый борт судна, в результате удара рубка разваливается на глазах, конструкция из контейнеров, находящиеся на палубе, рассыпается, как и весь KNM Trondheim.

На учениях НАТО наглядно продемонстрировало, что будет с аналогичным боевым кораблем флота России в случае войны. Военные маневры проходили с 1 по 29 сентября, в них принимали участие ВМС Норвегии, Великобритании и Польши. Учения знаковы тем, что на них впервые провели испытания «запуск ракет Naval Strike Missile» на полигоне Аннейя, сейчас они установлены на кораблях HMS Richmond, HMS Somerset и HMS Portland.

Как писал сайт Charter97.org, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.

