В центр Бреста свозят необычное оборудование

В центр Бреста свозят необычное оборудование1
- 17.11.2025, 18:46
- 3,640
Что происходит?
Власти Бреста, судя по всему, не питают надежд на настоящую зиму с морозами, а потому в центр города привезли специальную установку и, в придачу к ней, специальную машину. По задумке, они должны будут обеспечить «настоящий лед» вокруг главной городской елки, пишет Telegraf.news.
«Привезли чиллер – специальную холодильную установку. Она будет поддерживать состояние катка. Чистить его поверхность будут специальной машиной. Открытие катка запланировано на 1 декабря. Коньки можно будет взять в аренду, а можно прийти со своими», – заявила директор КУП по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок».
Сообщается, что специалисты уже приступили к монтажу специальной холодильной установки. На все про все им отвели 10 дней. Каток размером 28 на 28 метров зальют 4 тоннами хладагента и 60 тоннами воды.