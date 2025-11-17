В центр Бреста свозят необычное оборудование 1 17.11.2025, 18:46

3,640

Что происходит?

Власти Бреста, судя по всему, не питают надежд на настоящую зиму с морозами, а потому в центр города привезли специальную установку и, в придачу к ней, специальную машину. По задумке, они должны будут обеспечить «настоящий лед» вокруг главной городской елки, пишет Telegraf.news.

«Привезли чиллер – специальную холодильную установку. Она будет поддерживать состояние катка. Чистить его поверхность будут специальной машиной. Открытие катка запланировано на 1 декабря. Коньки можно будет взять в аренду, а можно прийти со своими», – заявила директор КУП по оказанию услуг «Торговый сервис и потребительский рынок».

Сообщается, что специалисты уже приступили к монтажу специальной холодильной установки. На все про все им отвели 10 дней. Каток размером 28 на 28 метров зальют 4 тоннами хладагента и 60 тоннами воды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com