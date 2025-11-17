Польский Генштаб: Противник начал подготовку к войне 17.11.2025, 19:14

Начальник Генерального штаба Войска Польского прокомментировал кибератаки и диверсии.

На Польшу, вероятно, готовится вооруженное нападение, заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, передает Rzeczpospolita.

В эфире радиостанции Jedynka генерала попросили прокомментировать слова главы Пентагона Питера Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 и 1981 годы. «Это очень хорошее сравнение, потому что сегодня все зависит от нашей позиции, от того, сумеем ли мы сдержать противника или, наоборот, подтолкнем его к агрессии», — ответил он.

Затем генерала спросили, о чем говорит серия кибератак и диверсий, о которых заявляют власти.

«Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству, к таким основным структурам, как Вооруженные силы и полиция, а также создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши», — высказался Кукула.

Железнодорожный путь Варшава — Люблин, который ведет в сторону Украины, был поврежден 17 ноября во второй раз за сутки. Польский премьер Дональд Туск заявил, что разрушение части железнодорожного пути на этой линии стало результатом диверсии.

Он уточнил, что линия имеет решающее значение для доставки помощи Украине. «Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», — заявил Туск.

