«Барселона» возвращается на свой стадион 17.11.2025, 20:07

22 ноября каталонцы проведут матч на «Камп Ноу».

«Барселона» объявила в своем аккаунте в X, что предстоящий матч 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао состоится на реконструированном «Спотифай Камп Ноу».

Игра, которая вернет каталонцев домой, пройдет в субботу, 22 ноября.

Из-за незавершенного процесса лицензирования на арену вместимостью 99 354 зрителя смогут попасть лишь 45 тысяч болельщиков.

Последний раз каталонцы выступали на своем легендарном стадионе 28 мая 2023 года – тогда команда обыграла «Мальорку» со счетом 3:0 в 37-м туре Ла Лиги.

Напомним, клуб ранее сообщал, что намерен полностью вернуться на обновленный «Камп Ноу» 10 августа 2025 года.

Стадион закрыли на реконструкцию летом 2023-го, а в начале нынешнего сезона «Барселона» была вынуждена проводить домашние матчи на «Олимпик Льюис Компанис» из-за отсутствия лицензии на эксплуатацию арены.

После 12 туров Ла Лиги «Барселона» располагается на втором месте турнирной таблицы, набрав 28 очков и уступая лидирующему «Реалу» три балла.

