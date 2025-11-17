Дроны атаковали Белгородскую область 17.11.2025, 21:57

1,200

Видео.

В городе Короча Белгородской области РФ вспыхнул крупный пожар в торговом центре «Вокзальный». Город атаковали неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова и российские СМИ.

По словам местных, город атаковали неизвестные беспилотники. В частности, жители слышали звуки сбивания дрона над городом.

По информации губернатора, в результате одного из ударов загорелась крыша коммерческого объекта. Там сейчас работают над ликвидацией возгорания.

Еще один удар повредил жилую инфраструктуру — выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома.

Также часть города и близлежащих населенных пунктов Погореловка и Подкопаевка временно остались без электроснабжения. Предварительно пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, данные о последствиях атаки уточняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com