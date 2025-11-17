закрыть
Дроны атаковали Белгородскую область

  • 17.11.2025, 21:57
  • 1,200
Дроны атаковали Белгородскую область

Видео.

В городе Короча Белгородской области РФ вспыхнул крупный пожар в торговом центре «Вокзальный». Город атаковали неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова и российские СМИ.

По словам местных, город атаковали неизвестные беспилотники. В частности, жители слышали звуки сбивания дрона над городом.

По информации губернатора, в результате одного из ударов загорелась крыша коммерческого объекта. Там сейчас работают над ликвидацией возгорания.

Еще один удар повредил жилую инфраструктуру — выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома.

Также часть города и близлежащих населенных пунктов Погореловка и Подкопаевка временно остались без электроснабжения. Предварительно пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, данные о последствиях атаки уточняются.

