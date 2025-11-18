Трамп заявил о готовности нанести удары по Мексике 18.11.2025, 12:57

Президент США заявил, что не доволен борьбой Мехико с наркокартелями.

Президент США Дональд Трамп 17 ноября заявил, что готов нанести удары по территории Мексики, если это поможет остановить наркотрафик. В разговоре с журналистами в Овальном кабинете он сказал, что он не против таких операций.

Трамп подчеркнул, что США должны «делать все, чтобы остановить наркотики». Он уточнил, что общается с мексиканскими официальными лицами, но недоволен тем, как Мехико борется с картелями: «Они знают, как я на это смотрю».

Глава Белого дома привел пример последних операций на Карибах и в Тихом океане. По его словам, удары по морским маршрутам почти перекрыли поток наркотиков по воде. Президент утверждает, что каждая уничтоженная лодка «спасает 25 тыс. американских жизней». Теперь он допускает подобные действия на земле.

«Я посмотрел на Мехико-Сити… большие проблемы. Я не говорил, что уже делаю это, но я бы с гордостью сделал, мы бы спасли миллионы», — заявил он.

Как писал сайт Charter97.org, 14 ноября президент США отдал приказ о начале операции против наркокартелей в западном полушарии. Министерство войны уже принялось ее выполнять.

