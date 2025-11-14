Трамп отдал приказ о начале операции «Южное копье» 3 14.11.2025, 8:09

2,086

Министерство войны США уже принялось ее выполнять.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале операции против наркокартелей в западном полушарии. Министерство войны уже принялось ее выполнять.

Об этом сообщается в Х министра войны в США Пита Хегсета.

«Сегодня я объявляю о начале операции «Южное копье». Эта миссия, возглавляемая Объединенной оперативной группой «Южное копье» и Южным командованием вооруженных сил США (Southcom) защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей», - написал Хегсет.

Он отметил также, что западное полушарие это «район Америки».

Трамп борется с наркокартелями

С каждым годом в США растет количество людей, умирающих от наркотиков. В частности, от такого опасного опиата, как фентанил, который стал одним из главных поводов для введения 100% пошлин против Китая.

В администрации Трампа считали, что Пекин прилагает недостаточно усилий для борьбы с поставками в США веществ, из которых этот изготавливают фентанил. Кокаин также является серьезной проблемой в США, как и его более дешевый вариант «крек», в то время когда популярность других наркотиков также набиарет обороты.

Венесуэла по мнению главы Белого дома, один из главных поставщиков наркотиков в США. В августе Дональд Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.

